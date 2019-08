Uomini e Donne Raffaella Mennoia, silenzio rotto: “Ho dovuto riflettere”

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia rompe un silenzio lungo 15 giorni. L’autrice torna a parlare della bufera da cui è stata investita: “Ho dovuto fare delle riflessioni”

Dopo 15 giorni di silenzio, Raffaella Mennoia torna a parlare. L’autrice di Uomini e Donne, finita nell’occhio del ciclone dopo le accuse che le hanno lanciato Mario Serpa e Teresa Cilia, è riapparsa su Instagram, pubblicando diverse Stories in cui ha spiegato il motivo della sua assenza social, oltreché lasciarsi andare a una riflessione sulla bufera che l’ha coinvolta. Bufera che sembrava dover proseguire con scottanti rivelazioni sul suo conto da parte della Cilia (l’ex tronista aveva promesso di aver in serbo molte cose da dire). Tuttavia, a oggi, non sono giunte le parole tanto attese. E chissà se giungeranno mai. Nel qual caso, “tanto rumore per nulla”.

“Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua”, esordisce Raffaella che attualmente si trova in vacanza a Miami. “Voglio dirvi – prosegue – che dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni che riguardano Instagram e più che altro quello che questi social possono causare”. “Ho letto degli insulti gravissimi – aggiunge – che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che naturalmente raccontano molto di chi li scrive e ben poco sulla mia persona”. Non è più tempo, però, dei botta e risposta al vetriolo con la Cilia e Serpa, tanto che non vengono nemmeno nominati. Anzi l’autrice preferisce smorzare i toni: “Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha vista coinvolta mio malgrado. Poi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò prepare un’altra valigia e partire per la Sardegna per Temptation Island Vip”.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia torna a farsi viva: stentano ad arrivare “le grandi rivelazioni” promesse da Teresa

La Mennoia, infine, pubblica un’ultima Stories eloquente: “Ultima considerazione: è solo la verità che rende liberi”. La polemica che l’ha investita e che le ha attirato non poche critiche anche da parte di alcuni fan di Uomini e Donne sembra che stia pian piano scemando. D’altra parte le “grandi rivelazioni” promesse da Teresa Cilia stentano ad arrivare.