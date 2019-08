Teresa Cilia tuona: “Ci sentiremo”, l’ex tronista pronta a parlare?

Uomini e Donne, Teresa Cilia non rimane in silenzio: le ultime news

Teresa Cilia ha scatenato una vera e propria bufera in casa Uomini e Donne! Il suo obiettivo, ma non solo suo, non è tutta la redazione o il programma, questo va sempre chiarito e tenuto a mente. Teresa, come suo marito Salvatore Di Carlo e come pure Mario Serpa, hanno attaccato un’unica persona, ovvero Raffaella Mennoia. Quest’ultima è finita nel loro mirino per aver sbagliato nei loro confronti in passato, almeno questo è ciò che raccontano loro. In particolare Teresa è sembrata pronta a scatenare una vera e propria battaglia, ma non tanto per vendetta personale quanto per il pubblico che non merita di essere preso in giro, così ha sottolineato più volte. In questi giorni si sono scatenate le reazioni e gli schieramenti di molte persone nell’ambiente, ovviamente a favore della Mennoia, ma forse non è stato abbastanza chiaro, seppure la Cilia lo abbia chiarito più volte e anche piuttosto bene, di essere profondamente grata e legata a tutta la redazione e al programma, meno che a una persona.

Teresa Cilia pronta a parlare? “Ci sentiremo in questi giorni”

Se tanti si sono prodigati di intervenire in difesa di Raffaella, chi invece è rimasto in silenzio è stata proprio Teresa, come pure Deianira Marzano. L’ex tronista era pronta a raccontare tutte le informazioni in suo possesso. Aveva chiesto solo un po’ di tempo per potersi tutelare da eventuali denunce o querele, ma poi non ha più parlato. Pare sia stata diffidata, ma persone vicine alla Mennoia hanno smentito. Anche Raffaella, comunque, è sparita dai social dopo alcuni post in risposta a Teresa. Salvatore invece ha lasciato chiaramente intendere che la diffida c’è stata e lo ha confermato oggi Teresa, fra le righe. Parlando del più e del meno con i suoi fan, su Instagram, l’ex tronista infatti ha detto: “Ci sentiremo in questi giorni. Vi mando un bacio e soprattutto sono contenta che ci sono persone veramente intelligentissime. Proprio sono stupita”.

Uomini e Donne, la bufera non si placa: da che parte è la verità?

Con queste ultime parole, prima di salutare i fan, Teresa Cilia manterrà viva la curiosità del pubblico di sapere cosa avrebbe fatto Raffaella Mennoia contro lei e suo marito. Una verità di cui anche alcuni del pubblico in studio sono a conoscenza, per cui potrebbe venire fuori da un momento all’altro, che sia Teresa a raccontarlo o meno. C’è da dire che sul Web la maggior parte delle persone che si esprimono lo fanno a favore di Teresa, per cui pare che il pubblico creda più a lei che alle altre versioni dei fatti. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, intanto con le sue parole l’ex tronista ha fatto capire, fra le righe, che qualcosa, o qualcuno, le sta impedendo di parlare.