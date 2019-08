Teresa e Salvatore, la verità sull’uscita dallo studio: “Un’altra versione”, parla la talpa

Uomini e Donne, cosa è successo tra Salvatore e Teresa e Raffaella Mennoia?

Teresa e Salvatore sono sul piede di guerra! La coppia sembra pronta a rivelare la verità sul loro allontanamento da Uomini e Donne, in particolare stanno andando contro Raffaella Mennoia. La coppia ha precisato nelle scorse ore, infatti, di essere grata a Maria De Filippi e al programma che li ha fatti incontrare. Non hanno nulla neanche contro la redazione, anzi. I loro attacchi si concentrano su un’unica persona, ovvero la Mennoia. A lei si stanno rivolgendo in queste ore, dopo che Mario Serpa ha iniziato a vuotare il sacco sull’autrice. Teresa si è unita a lui, a sua volta poi Salvatore. Pare ci sia una verità che deve venire fuori e che la coppia è pronta a rivelare. Teresa ha detto che prima deve essere certa che le altre persone coinvolte non abbiano problemi a essere tirate in ballo. Solo a quel punto sarà pronta a dire tutto sul perché si sono allontanati da Uomini e Donne.

Teresa e Salvatore, spunta una nuova testimonianza: il messaggio della talpa

L’ex tronista ha già accennato qualcosa, dicendo che Salvatore in una puntata speciale di Temptation Island ha visto qualcosa che non doveva vedere. A tal proposito è spuntata in queste ore una nuova testimonianza! A Salvatore è arrivato un messaggio da parte di una persona a conoscenza dei fatti, almeno così pare. Nel messaggio, subito condiviso da Di Carlo, si legge che la talpa presente in studio ha letto il labiale di Salvatore e ha un’altra versione dei fatti. A questo punto, Salvatore ha cancellato la parte più interessante del messaggio, ovvero il racconto della talpa su cosa è successo in studio quella volta. Si legge solo questo: “[…] fai cenno alla redazione e poi scappi. Dopo pochi secondi Teresa ti segue. I fatti che mi ha riportato la talpa sono stati questi”.

Salvatore e Teresa contro Raffaella Mennoia: la guerra prosegue, le ultime news

Pare che questa talpa abbia colpito nel segno, visto che Salvatore ha condiviso il messaggio insieme alla canzone La verità di Vasco Rossi. Chissà se deciderà di pubblicare nuovamente questo messaggio ma senza cancellare il racconto. O se sarà proprio lui a dire tutto. Oppure, la persona in questione potrebbe portare alla luce questa nuova versione. Intanto, Teresa ha lanciato pesanti accuse alla Mennoia, non tralasciando un’accusa che riguarda il suo fidanzamento con Jack Vanore.