Fonti UeD, retroscena: Teresa Cilia chiese raccomandazione per GF Vip

Fonti UeD, retroscena scottante: Teresa Cilia “pretendeva che la redazione la raccomandasse al GF VIP”. Salvatore Di Carlo replica, l’ex tronista: “Mi prometto a strettissimo giro di chiarire con i fatti”

Altra giornata di spifferi e sussurri attorno a Uomini e Donne. Dopo che la redazione del programma è stata messa in discussione da parecchi fan, in seguito alla battaglia intestina tra Teresa Cilia – spalleggiata da Mario Serpa – e Raffaella Mennoia, oggi emerge uno scottante retroscena che riguarda l’ex tronista. A parlare è Lucia Chiorrini, una delle figure autoriale della trasmissione. Sotto al post odierno pubblicato su Instagram da Rudy Zerbi, in cui viene difeso l’intero gruppo di lavoro di Maria De Filippi, Lucia ha fatto trapelare che la Cilia le avrebbe chiesto una raccomandazione per entrare al Grande Fratello Vip. Non solo: come altri suoi colleghi ha inoltre negato che Teresa sia stata diffidata dalla Fascino Pgt, come invece fatto intendere da suo marito Salvatore di Carlo nelle scorse ore.

Lucia ha scritto: “Volendo essere ancora più chiari, aggiungo che non solo Fascino non ha diffidato quella persona (anche se, a mio avviso, avrebbe fatto bene), ma quella persona è la stessa che mi inviava sms in cui pretendeva che la tanto famigerata redazione e Fascino la raccomandasse al GF VIP. E dato che alla sua pretesa non è seguito nulla da parte nostra, ecco che la redazione e io compresa siamo diventati i cattivi in attesa dei soliti loro bla bla“. Sotto al post si è fatto vivo il marito della Cilia, Salvatore Di Carlo: “Da premettere che quella persona neanche vi ha nominato e ha pure un nome (alludendo alla moglie Teresa, ndr) che voi sapete benissimo, ma sorvoliamo. Vi consiglierei di pubblicare tutti gli sms tra questa persona e voi.” Dal canto suo l’ex tronista ha fatto campeggiare il seguente messaggio tra le sue Stories:

UeD il post di Rudy Zerbi

Il botta e risposta tra Lucia e Di Carlo è andato in scena tra i commenti al post di Rudy Zerbi, sotto cui sono intervenuti anche altri redattori del programma. Anch’essi hanno sottolineato che non ci sarebbe stata alcuna diffida nei confronti dell’ex tronista.