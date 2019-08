Teresa Cilia è stata diffidata dalla redazione di Uomini e Donne? Parlano gli autori del programma

Continua a tenere banco la querelle tra la redazione di Uomini e Donne e l’ex tronista Teresa Cilia. Quest’ultima ha fatto delle insinuazioni pesanti sul programma di Maria De Filippi e in particolare sull’autrice Raffaella Mennoia, a capo del Trono Classico. Nonostante la promessa di fare altre scottanti rivelazioni, Teresa è in silenzio da giorni. Secondo qualcuno la siciliana sarebbe stata diffidata dagli autori della trasmissione Mediaset, come insinuato pure in un video dall’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo. Eppure la verità sembra un’altra: Claudio Leotta e Michele Perna, tra le firme di UeD, hanno spiegato su Instagram che non c’è alcuna azione legale in corso.

Gli autori di Uomini e Donne: “Nessuna diffida in corso”

“È più facile credere alle cattiverie! Nessuna diffida, vorremmo solo goderci l’estate!”, ha dichiarato su Instagram Claudio Leotta di Uomini e Donne. “Purtroppo senza sapere che Fascino (casa di produzione di Maria De Filippi, ndr) non ha diffidato nessuno si leggono commenti inopportuni e superficiali. Relax”, ha aggiunto l’altro autore Michele Perna. Dunque sembra proprio che la redazione non abbia agito per vie legali per tutelarsi dalle accuse di Teresa Cilia. A cosa alludeva quindi Salvatore Di Carlo nelle sue ultime storie di Instagram? Perché la moglie non può più dire la sua sulla faccenda?

UeD: Perché Teresa Cilia non può più parlare?

Teresa è stata forse diffidata personalmente da Raffaella Mennoia? La situazione non sarebbe strana visto che la Cilia si è scagliata prettamente contro la fidanzata di Alessio Sakara. Tra l’altro anche la Mennoia, come Teresa, è in silenzio da giorni: l’ultimo post sui social network risale al 7 agosto.