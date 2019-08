Salvatore Di Carlo spiega il silenzio di Teresa: diffida per l’ex tronista?

Teresa Cilia ha ricevuto una diffida dalla redazione di Uomini e Donne?

Non si placa la polemica che è scoppiata dietro le quinte di Uomini e Donne, nata dopo alcune rivelazioni di Mario Serpa e Teresa Cilia. È stata soprattutto l’ex tronista siciliana a fare delle scottanti insinuazioni sul programma di Maria De Filippi e sul suo braccio destro, l’autrice Raffaella Mennoia. Il gruppo di lavoro del Trono Classico è intervenuto ben due volte con dei comunicati diffusi in rete e la Cilia negli ultimi giorni ha scelto la strada del silenzio. Il motivo? A quanto pare Teresa avrebbe ricevuto una bella diffida da parte dello staff della trasmissione e dunque non potrebbe più parlare della vicenda. O almeno così pare dalla parole del marito Salvatore Di Carlo, che si è sfogato in alcune storie su Instagram (video più in basso).

Cosa ha detto Salvatore Di Carlo sullo scontro tra Teresa e la redazione

“Io sto parlando, dovevo farlo prima, però sono successe alcune cose, come la scomparsa prematura di Nadia Toffa, come tutti sappiamo, quindi non mi sembrava il caso di parlare, perché penso che nella vita ci vuole anche un po’ di tatto e un po’ di rispetto per le situazioni, quindi non me la sentivo e non mi sembrava corretto”, ha detto Salvatore Di Carlo su Instagram. “Comunque se c’è stato, se c’è e se ci sarà silenzio, spero che capiate il motivo per cui c’è tutto questo silenzio. Se io sto parlando è perché non ho diffide e non ho nulla, quindi posso parlare!”, ha aggiunto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non svelando ulteriori dettagli. La querelle è quindi giunta al suo atto conclusivo o ci saranno ulteriori aggiornamenti?

L’ultimo comunicato della redazione di Uomini e Donne contro Teresa

“Abbiamo letto cose infondate e, purtroppo, offensive. Una su tutte che la redazione di Uomini e Donne, e in particolare Raffaella Mennoia, fossero a conoscenza del fatto che una tronista, per tutta la durata del Trono, fosse fidanzata. Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che non è così. Ogni qualvolta si è verificato che qualcuno avesse utilizzato il programma per propri scopi mentendo sul proprio stato sentimentale, ne è stata data immediata notizia al pubblico“, si legge nella nota diffusa dagli autori di Uomini e Donne.