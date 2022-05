Uomini e Donne, Luigi Mastroianni presto papà: la fidanzata è incinta

Luigi Matroianni, ex tronista di Uomini e Donne, presto diventerà papà. La sua fidanzata Anna è incinta e ci pensa lui stesso a fare l’annuncio oggi su Instagram. L’influencer condivide con i fan una foto che ritrae le loro mani mentre stringono il test di gravidanza, che appunto conferma la dolce attesa. L’immagine è seguita dall’ecografia e dal pancione di Anna. Una bellissima notizia quella che dà Luigi, il quale sta ricevendo tantissimi messaggi di congratulazioni.

Tra i tanti commenti figurano quelli di altri ex volti del programma di Maria De Filippi. Uno tra questi è quello di Antonio Morricone, ex corteggiatore che dà il benvenuto “nel club” al Mastroianni, visto che anche lui presto diventerà papà. Oggi Luigi sorprende tutti, in quanto molto probabilmente nessuno dei suoi fan aveva immaginato in questo periodo che la fidanzata Anna è incinta. La ragazza non è un volto noto nel mondo della televisione e ha sempre tentato di tenersi lontana dalle luci dei riflettori.

“La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere a un uomo. Ti aspettiamo amore mio”

Queste le parole dell’ex tronista Luigi Mastroianni direttamente sul suo profilo Instagram. Ma chi è la sua compagna Anna? Come già sottolineato, è lontana dal mondo dello spettacolo, come lui aveva fatto presente in una sua intervista per RTL 102.5 News. “Non vuole apparire quasi mai”, dichiarava. Infatti, Luigi cerca di essere molto riservato quando si tratta della sua relazione amorosa. Nonostante ciò, è abbastanza attivo sui social. Pubblica spesso cosa fa durante la sua giornata, soprattutto in compagnia del tanto amato fratello Salvatore.

Lui e Anna sono conosciuti in discoteca, dove faceva il dj, durante una serata come tante altre. Mastroianni ha ammesso di essere rimasto davvero colpito da Anna, tanto da avvicinarsi sperando di fare colpo su di lei. “Lei non mi ha filato minimamente”, aveva raccontato l’ex tronista. L’ha poi cercata sui social network, dove ha avuto modo di parlarci più volte. Durante la pandemia del Covid-19, tra Luigi Mastroianni e Anna è scoppiata la scintilla.

Luigi Mastroanni a Uomini e Donne: il percorso

Dopo la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, l’ex tronista non è più tornata sul piccolo schermo. Non ha fatto nessun provino, ma si è proposto per Il Grande Fratello Vip, a cui già altri ex suoi colleghi hanno partecipato. In tanti ricorderanno sicuramente l’esperienza di Luigi sul trono, arrivata con non pochi colpi di scena.

Nel 2018 approdò nel famoso studio di Canale 5 nel ruolo di corteggiatore, alla corte di Sara Affi Fella e fu proprio lui la scelta. Subito dopo, la relazione (che in realtà non iniziò mai) fu un vero disastro. Nicola Panico, all’epoca, decise di scoprire gli altarini di Sara, svelando una realtà deludente.

Infatti, in un certo senso, Mastroianni restò ‘fregato’. Una volta uscita fuori la verità, ebbe modo di avere la sua ‘rivincita’ accettando la proposta di Maria di salire sul trono. Concluse il suo percorso con Irene Capuano, ma la loro storia d’amore non durò molto.