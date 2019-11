UeD Luigi e Irene, altro che rottura soft: la Capuano taglia tutti i ponti. Ecco cosa è accaduto

Sembrava che la rottura tra Luigi e Irene si dovesse consumare in maniera piuttosto serena. Ora però ci sono segnali che vanno nel verso opposto. A far pensare ciò, la scelta fatta dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle scorse ore: nella fattispecie la Capuano ha smesso di seguire Mastroianni su Instagram. Un gesto che invece non è stato ricambiato da quest’ultimo. Ma c’è dell’altro: sempre di recente l’ex tronista è volato a Barcellona ed è stato braccato dall’ennesimo gossip. Qualcuno ha insinuato che sia andato nel capoluogo catalano in compagnia di Giulia Costa, ex corteggiatrice che fu presente in studio durante il suo trono.

Il gossip dell’ultima ora vorrebbe Giulia e Luigi impegnati in una fuga d’amore in terra spagnola. La voce ha raggiunto anche la diretta interessata che ha smentito lo spiffero, mostrandosi su Instagram a casa con i suoi familiari. Intanto la Capuano, gossip o no, ha tolto il ‘segui’ a Mastroianni. Motivo? Per ora non si sa se la causa scatenante del gesto sia da ricollegare al vociferare sull’ex tronista oppure sia un’altra. Fatto sta che la Capuano sembra abbia tagliato tutti i ponti con l’ex fidanzato. E pensare che solo una settimana fa, nell’intervista radiofonica rilasciata ai microfoni di Non succederà più (Radio Radio), Irene lasciava una porta aperta a una riconciliazione. “Ci spero…”, dichiarava. Evidentemente nell’ultimo periodo è accaduto qualcosa che l’ha spinta ad allontanarsi ulteriormente da Luigi.

UeD Irene sulla rottura con Luigi: “Eravamo molto innamorati ma non andavamo più d’accordo per alcune cose e alla fine siamo esplosi”

“Eravamo molto innamorati ma non andavamo più d’accordo per alcune cose e alla fine siamo esplosi”, ha confidato Irene Capuano in radio. “Litigavamo tutti i giorni e non trovavamo un punto d’incontro. Nessuna gelosia ma proprio delle incompatibilità caratteriali”, ha aggiunto la 21enne. “La decisione è stata presa insieme e da allora non ci siamo più sentiti.”