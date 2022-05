Uomini e Donne, storico corteggiatore è diventato papà: annuncio e foto

Fiocco rosa per uno storico volto di Uomini e Donne. Si tratta di uno dei personaggi indiscussi dell’edizione segnata dal trono di Teresa Langella, ovvero Antonio Moriconi. Oggi 26enne, l’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi è diventato padre della piccola Isabel, nata dalla sua relazione con l’influencer siciliana Iulia Sciumè. A condividere la notizia sono stati i neogenitori alcune ore fa, attraverso i rispettivi profili Instagram. La coppia ha scelto di presentare “ufficialmente” la sua primogenita a pochi giorni dalla nascita, datata 3 maggio.

“Non si può spiegare l’emozione che si può provare nel vedere venire al mondo quel piccolo esserino che per tanti mesi hai sognato ed immaginato.” Così si è espressa Sciumè attraverso un lungo post, che accompagna diversi scatti postumi al lieto evento. Nel messaggio, dedicato alla neoarrivata, l’influencer ha dedicato anche un pensiero al suo compagno di vita, affermando: “Non potevo trovare un compagno, amico e fidanzato migliore.”

In molti ricorderanno l’esperienza significativa di Antonio Moriconi a Uomini e Donne. Il giovane si era presentato in studio per corteggiare Teresa Langella, arrivando fino al termine del percorso. Ciononostante, all’ultimo la tronista si è trovata a dover scegliere tra lui e Andrea Dal Corso, optando per il secondo.

Archiviata l’esperienza nel dating show, Moriconi ha preso parte anche a un’altra trasmissione mariana, ovvero Temptation Island. Ciononostante, ha sempre mantenuto grande riserbo per la sua vita privata, fino a luglio 2020. Nel pieno della prima estate post-pandemia, ha difatti ufficializzato la sua storia con Iulia Sciumè.

Da allora i due, non si sono più lasciati, sebbene abbiano evitato di ostentare la loro relazione sui social. Così come Moriconi, anche l’influencer non è estranea al mondo dello spettacolo. Nel corso della sua carriera, ha preso parte a diversi programmi come Sanremo New Talent e Casa Sanremo, o ancora Take Me Out.

Ad oggi, però, la coppia sembra aver intrapreso altre attività al di fuori dello showbiz. Nonostante la loro riservatezza, i due hanno però scelto di condividere la nascita della piccola Isabel con i propri follower, mostrando il suo volto. Immediati sono stati i messaggi di supporto ricevuti, soprattutto sul profilo dell’ex corteggiatore. Tra i vari commenti, spiccano quelli Andrea Melchiorre e Luigi Mastronianni, entrambi storici volti della trasmissione mariana. Anche il modello ed ex gieffino Andre Denver ha speso un pensiero per la neonata.