Uomini e Donne, Teresa Langella: problemi di salute dopo il vaccino

Non solo Serena Enardu: anche Teresa Langella, altra ex tronista di Uomini e Donne, deve fare i conti con alcune conseguenze post vaccino. La cantante e attrice napoletana ha ammesso su Instagram di aver fatto da poco la terza dose. Né febbre né dolori muscolari tra gli effetti collaterali ma una strana reazione che ha sorpreso la fidanzata di Andrea Del Corso.

Teresa ha infatti ammesso che dopo il siero anti Covid-19 si sono ingrossati i linfonodi ascellari. Una situazione che ha spinto subito la Langella a prenotare visite ed analisi specifiche per capire l’origine del problema e affrontarlo nella maniera più appropriata.

Da sempre la 28enne è molto attenta alla salute: in passato non ha nascosto di aver sofferto di ansia e attacchi di panico, che hanno minato seriamente il suo equilibrio privato e professionale. Qualche tempo fa, poi, Teresa ha dovuto fare i conti con le molestie di un chirurgo al quale si era rivolta per un intervento di mastoplastica additiva.

In questi giorni complicati l’ex tentatrice di Temptation Island ha inoltre ricordato a tutti che la guerra in Ucraina è ingiusta e ha invitato tutti i suoi follower a pregare per una veloce fine del conflitto.

La storia d’amore tra Teresa e Andrea

Problemi di salute a parte, procede a gonfie vele la relazione tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo un inizio travagliato a Uomini e Donne, lontano dalle telecamere i due hanno saputo creare un legame forte e solido. L’ex corteggiatore è stato molto vicino alla sua compagna quando ha dovuto affrontare certe molestie che l’hanno turbata parecchio.

La coppia sogna un futuro insieme: nozze e dei figli. Quando? Ad oggi non è stata ancora stabilita una data ma Andrea ha assicurato in una recente intervista da Silvia Toffanin, a Verissimo, che la proposta di matrimonio arriverà in maniera del tutto inaspettata.

Dopo l’esperienza alla corte di Maria De Filippi Dal Corso è tornato al suo lavoro da imprenditore mentre Teresa Langella si divide tra il mondo dello spettacolo e quello del web, dove è un’affermata web influencer.