Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip

Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, concorrente al Grande Fratello Vip

Non c’è edizione del Grande Fratello Vip senza un tronista di Uomini e Donne. Dopo Costantino Vitagliano, Andrea Damante, Luca Onestini e Francesco Monte, è il turno di Lorenzo Riccardi. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 20 giugno, il carismatico pugliese è in lizza per partecipare al reality show Mediaset. Che quest’anno non sarà condotto da Ilary Blasi, presentatrice del programma fin dalla sua prima edizione, bensì da Alfonso Signorini che da opinionista diventa conduttore. Lorenzo non ha mai nascosto la sua voglia di affermarsi in televisione e, dopo aver trovato l’amore accanto a Claudia Dionigi, è pronto a farsi spazio sul piccolo schermo.

Il gossip su Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip

“A Cologno Monzese sussurra che tra chi aspira a entrare nella Casa più spiata di Italia ci sia Lorenzo Riccardi, ex amatissimo tronista di Uomini e Donne. Riuscirà a realizzare il suo sogno”, si legge sulla rivista Oggi. Dunque l’ex corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella è a un passo dall’entrare nella trasmissione di Canale 5. Una trasmissione che ha dato tanto a tutti i concorrenti che hanno partecipato alle prime edizioni. Lollo riuscirà a battere la concorrenza e a diventare a tutti gli effetti un gieffino?

Chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip

Secondo le ultime indiscrezioni la produzione del Grande Fratello Vip avrebbe contattato nelle ultime settimane Giucas Casella e Cicciolina. Si sono invece auto candidati negli ultimi mesi l’attore Marco Bellavia, la cantante Donatella Milani e l’ex di Temptation Island e Uomini e Donne Sara Affi Fella. Al momento, però, nessun nome è stato ufficializzato.

Lorenzo e Claudia non andranno a Temptation Island Vip

Di recente Claudia Dionigi ha smentito un’eventuale partecipazione in coppia con Lorenzo Riccardi a Temptation Island Vip, in partenza su Canale 5 a settembre. Una decisione presa non solo per preservare il rapporto tra i due ma, molto probabilmente, pure per permettere a Lorenzo di entrare con più facilità nella Casa del GF Vip.