Sara Affi Fella: la convivenza col nuovo fidanzato e il ritorno in tv

Sara Affi Fella oggi: dove e quando ha conosciuto il nuovo fidanzato

A quasi un anno dallo scandalo che l’ha travolta, Sara Affi Fella è cambiata. L’ex tronista di Uomini e Donne è andata avanti, grazie all’aiuto della famiglia e delle amiche più care. Ma anche grazie ad un ragazzo speciale: il calciatore Francesco Fedato. I due sono ufficialmente una coppia da qualche mese e questo amore ha segnato la rinascita di Sara. Che oggi è tornata a sorridere ed è piena di progetti per la sua vita professionale e privata. L’Affi Fella non ha dimenticato di farsi aiutare pure da uno specialista, più precisamente uno psicologo che l’ha consigliata e spronata ad andare avanti nonostante lo scossone che ha colpito la sua esistenza.

Le ultime dichiarazioni di Sara Affi Fella alla stampa

“È stato terribile. Sono stata molto male. La mia testa pensava di tutto. Poi mi è scattato un campanello d’allarme e ho capito che dovevo farmi aiutare. Mi sono rivolta a uno psicologo, che mi ha aiutato a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto”, ha raccontato Sara Affi Fella al settimanale Nuovo Tv. Con l’aiuto di uno specialista la 22enne è ripartita e subito dopo ha conosciuto l’attuale fidanzato, lo sportivo Francesco Fedato. L’incontro tra i due è avvenuto grazie ad un’amica in comune: dopo un mese e mezzo di corteggiamento via telefono è arrivato il primo incontro, che si è rivelato un vero e proprio colpo di fulmine. Oggi Sara e Francesco, attaccante del Foggia in prestito al Trapani, stanno insieme da cinque mesi e stanno sperimentando una mezza convivenza.

Sara Affi Fella e Francesco Fedato felici insieme

“Francesco mi ha conosciuta bene e ora si fida. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata”, ha puntualizzato Sara Affi Fella. La storia con Fedato è molto importante ma l’ex protagonista di Temptation Island vuole andarci coi piedi di piombo: “Ci sono le basi, ma vogliamo goderci la nostra storia con calma. Di sicuro vogliamo stare insieme, poi chissà”.

Sara Affi Fella lavoro e università: ultime news

Dopo lo scandalo a Uomini e Donne Sara Affi Fella ha ripreso a studiare: mollata la Facoltà di Medicina ha intrapreso gli studi in Economia e Commercio. Ma resta il sogno di tornare sul piccolo schermo: “Purtroppo tanti rapporti lavorativi si sono interrotti proprio per colpa del mio errore. Mi dispiace, oggi non lo rifarei. Ma in tv mi piacerebbe fare il Grande Fratello, per farmi conoscere meglio”.