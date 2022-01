Uomini e Donne, Lorenzo col Covid. Claudia provata: “Situazione di m…a”

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne hanno dimostrato di essere una coppia solida e unita. In questi giorni stanno affrontando una sfida complicata, quella legata al Covid-19. L’ex tronista ed ex opinionista dello show di Maria De Filippi è risultato positivo al virus. Al contrario, il tampone della sua fidanzata è stato negativo. Pertanto, i due in casa devono mantenere le distanze e quando si trovano nella stessa stanza indossare la mascherina.

Questa situazione, come sta accadendo ormai da circa due anni in tante case, è abbastanza complicata da gestire. La stessa Dionigi, aggiornando i fan, fa sapere che il tutto sta diventando pesante. “Noi abbiamo pranzato sempre separati e ora mi sono rinchiusa in camera di nuovo”, dichiara oggi l’ex corteggiatrice, che appare provata dalla situazione.

Ed ecco che Claudia ammette che indossare la mascherina in casa tutto il giorno “sta diventando insopportabile”. Sono tanti coloro che si trovano nella sua stessa posizione e che possono comprenderla. Nei giorni scorsi, anche Fedez e Chiara Ferragni hanno affrontato una situazione simile, in quanto i loro due figli erano risultati negativi, al contrario loro.

Tornando a Lorenzo e Claudia, i fan stanno cercando di tenere loro compagnia e di inviare l’affetto. Per questo, la Dionigi ci tiene a mandare a tutti un abbraccio. Nel frattempo, fa presente che “è proprio brutto non poter abbracciare il proprio fidanzato” vivendo nella stessa casa. Anche se solitamente non è una tipa affettuosa, questo causa in lei un grande dispiacere.

“Ne sto risentendo tantissimo, ma passerà”, afferma parlando con i suoi fan. L’ex corteggiatrice di UeD fa notare che questa è proprio “una situazione di m…a”, consapevole del fatto che lo sia un po’ per tutti. L’unica cosa è sperare che il tutto finisca il più presto possibile. “Non so che dire”, conclude Claudia.

Intanto, Lorenzo Riccardi positivo al Covid non lamenta cattive condizioni di salute. Nonostante ciò, usando il suo profilo social, si fa vedere anche lui molto stanco di questa brutta situazione.

“Mi sono veramente rompendo i co…ni oggi. Non ce la faccio più”, queste le parole dell’ex tronista. Come tante altre persone, di certo Lorenzo col Covid non può vivere le giornate in completa serenità.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: matrimonio e figli

Una volta superato questo periodo difficile, la coppia del Trono Classico potrà tornare a lavorare ai suoi progetti lavorativi e non solo. Infatti, nei sogni dei due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi – tra i più amati – ci sono il matrimonio e figli.

Più volte, entrambi hanno fatto sapere ai loro fan che tra i loro desideri c’è sicuramente quello di costruire una famiglia. E il pubblico che da sempre li segue non vede l’ora di ricevere una lieta notizia!