UeD gossip, Lorenzo e Claudia presto genitori: l’arrivo di un figlio è vicino

Sono passati due anni da quando Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi a Uomini e Donne e oggi si parla di figli. Hanno convissuto per un più di un anno a Latina, luogo di nascita di lei, per poi trasferirsi definitivamente a Milano. Il 13 febbraio hanno festeggiato il secondo anniversario e insieme dimostrano di essere una coppia stabile e innamorata. Mai nessuna crisi ha messo a dura prova il loro amore e ora c’è la voglia di costruire una famiglia, sebbene già si sentano tale insieme al loro cane Giada. L’arrivo della cicogna, infatti, potrebbe non essere così lontano e a rivelarlo sono proprio loro in una nuova intervista doppia su Uomini e Donne Magazine. Sono innamorati, convivono e lavorano insieme: ora manca solo compiere il grande passo!

Claudia ammette che è una cosa a cui pensano spesso. Piacerebbe a entrambi convolare a nozze “ma soprattutto avere dei figli“. Ed ecco che l’ex corteggiatrice, amatissima dal pubblico di Canale 5, annuncia: “La verità è che il prossimo anno ci piacerebbe coronare questo sogno e diventare genitori”. Non è di certo una novità il fatto che vogliano mettere su famiglia, in quanto non ne hanno mai fatto mistero. Ma questa volta le loro parole confermano di essere pronti ad avere un figlio. Lorenzo, su questo punto, fa sapere che da quando è nata la nipotina di Claudia questa idea si è fatta sempre più concreta.

Ogni volta che la Dionigi stringe tra le sue braccia la piccola, scrive un messaggio al fidanzato per dirgli che vuole un figlio. Ridendo, l’ex tronista milanese dichiara: “Direi che ormai siamo arrivati quasi al limite”. Non sa se sarà “un grande papà”, ma se deve immaginarsi padre può essere solo accanto alla sua Claudia. Dunque, il prossimo anno la coppia del Trono Classico potrebbe mettere al mondo un figlio! E i fan non vedono l’ora. Entrambi confermano che tutto procede a gonfie vele e che la seconda convivenza va benissimo. Non litigano quasi mai e sono certi che il loro segreto sia il fatto che hanno sempre mantenuto i propri spazi.

Da qualche tempo sono anche diventati soci nel lavoro, in quanto da novembre gestiscono – insieme a due amici – un e-commerce di gioielli. Nel frattempo, Lorenzo ha iniziato a gestire due negozi di abbigliamento. Milano rappresenta il loro presente, ma anche il loro futuro. Infatti, i due ex protagonisti del Trono Classico hanno intenzione di continuare a vivere nel capoluogo lombardo. Ora non resta che attendere matrimonio e figli! Solo questa estate, il Riccardi ha anticipato come ha intenzione di fare la tanto attesa proposta!