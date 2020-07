Uomini e Donne Lorenzo e Claudia, proposta di matrimonio: come sarà

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne stanno vivendo la favola che tanto desideravano. Come è già possibile vedere dai loro profili social, tra loro procede tutto benissimo. Convivono a Latina (città dell’ex corteggiatrice) e spesso si spostano a Milano e Riccione. A parlare dei loro progetti futuri ci pensano proprio Lorenzo e Claudia attraverso una nuova intervista sul Magazine del programma. Qui dichiarano che le cose tra loro procedono alla grande: litigano pochissimo e quando si dividono sentono la mancanza l’uno dell’altra. Non solo, il Riccardi confessa che c’è qualcosa che bolle in pentola per entrambi, ma al momento preferiscono non svelare nulla. Probabilmente si tratta di un progetto lavorativo che condivideranno insieme e che farà felici i loro fan. Nel frattempo, tornano a parlare di matrimonio e figli!

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: come sarà la proposta di matrimonio

Matrimonio e figli sono nei progetti di Lorenzo e Claudia? Ebbene sì! Come hanno già dichiarato in passato, hanno intenzione di formare insieme una famiglia. Nonostante ciò, ammettono di voler vivere alla giornata. Se la Dionigi dovesse diventare mamma sarebbe la persona più felice del mondo. Ed ecco che si inizia a parlare della futura proposta di matrimonio che Lorenzo dovrà un giorno fare alla sua Claudia. Quest’ultima dichiara di essere una persona molto riservata, dunque non ama le cose plateali. Sentendosi una ragazza all’antica, spera di poter ricevere comunque una bella proposta. “Dovrò escogitare qualcosa che la sorprenda e sia in linea con quello che sogna. Avere un figlio è un sogno e… sì, speriamo di averlo”, confessa Lorenzo in questa doppia intervista sul Magazine del programma.

Lorenzo Riccardi dopo Uomini e Donne: archiviati i rancori passati con Carlo Pietropoli e Luigi Mastroianni

Dunque, non ci resta che attendere per la proposta di matrimonio che Lorenzo farà a Claudia. Intanto, il Riccardi parla della scelta di Carlo Pietropoli, con cui ha avuto accese discussioni all’interno dello studio, e di Cecilia Zagarrigo, con cui condivide una bellissima amicizia. “Alla fine penso che se la fa sorridere deve pur essere un bravo ragazzo”, confessa oggi Lorenzo. Pertanto, possiamo dire che per l’opinionista i rancori del passato potrebbero essere archiviati. Anche su Luigi Mastroianni, con il quale ha condiviso il percorso durante il trono di Sara Affi Fella e poi come tronisti, si è poi ricreduto. A oggi ammette di trovare il suo vecchio rivale una persona splendida, tanto che si sono visti pochi giorni fa.