Fedez e Chiara Ferragni col Covid: la situazione è peggiorata

Capodanno amaro per i Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni hanno contratto il Coronavirus e sono stati costretti a disdire le loro vacanze di fine anno. La coppia è rimasta a Milano, nel loro appartamento a CityLife, con i figli Leone e Vittoria, che hanno rispettivamente tre anni e nove mesi. Nelle ultime ore la situazione è peggiorata, come raccontato dal cantante sui social network.

Inizialmente, infatti, Federico e Chiara erano del tutto asintomatici ma col passare dei giorni sono arrivati i primi sintomi…Durante la cena del 31 dicembre il cantante ha scoperto di non riuscire più a sentire né gli odori né i sapori. Una caratteristica tipica del Covid-19. Un brutto risvolto per Fedez, che spera di sconfiggere presto questo maledetto virus. Sta decisamente meglio la Ferragni, che continua a promuovere senza problemi il suo lavoro su Instagram.

Per proteggere i figli Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di indossare in casa una mascherina Ffp2. I tamponi dei piccoli Leone e Vittoria sono infatti risultati negativi al contrario dei loro genitori. Quest’ultimi tolgono il dispositivo di protezione solo quando sono lontani dai bambini. Una scelta matura e consapevole, che è stata elogiata dai follower della coppia.

Il Capodanno 2021 di Fedez e Chiara Ferragni

Per il Cenone dell’ultimo dell’anno Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto del cibo d’asporto. Sushi e sashimi per i coniugi, qualche prelibatezza cinese invece per il piccolo Leone, costretto a trascorrere il suo secondo Capodanno in quarantena. Il rapper ha accompagnato il pasto con un bicchiere di champagne: a causa del Covid-19 il 32enne è stato costretto a cancellare tutti i suoi appuntamenti in agenda.

Nelle storie Instagram dei Ferragnez è apparsa in gran forma Vittoria, che a marzo spegnerà la sua prima candelina. Dicembre non è stato un mese positivo per la bambina, che è finita addirittura in ospedale per alcuni problemi di salute. La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez ha contratto un virus respiratorio molto comune tra i neonati che ha necessitato di cure specifiche.