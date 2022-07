Uomini e Donne, Lilli: ritorno in tv, retroscena e rottura tra Matteo e Valeria

Lilli Pugliese a Uomini e Donne è stata la ‘non scelta’ di Luca Salatino. La dolce ex corteggiatrice si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 come una ragazza semplice, a modo e per nulla plateale. Le sue reazioni non sono mai state eccessive, anzi. Alla fine Luca ha scelto di concludere il suo percorso con Soraia Allam. La nuova coppia del Trono Classico appare unita e innamorata dopo l’esperienza trascorsa all’interno del programma di Maria De Filippi. Ma oggi Lilli pensa ancora all’ex tronista romano? Questa è la domanda a cui si ritrova a rispondere su Instagram.

“No raga, ormai è passato un sacco di tempo”, afferma la Pugliese. Rispondendo a questa curiosità, fa presente che “a un certo punto si va avanti”. Il suo cagnolino Shila interrompe il video, ma l’ex corteggiatrice ha già concluso la sua risposta. Infatti, risponde subito dopo a un’altra domanda, senza dilungarsi troppo su Luca Salatino, che ormai per lei rappresenta il passato. Qualcuno è curioso di sapere cosa pensa, invece, del fatto che Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati dopo solo qualche mese di relazione.

Da parecchi giorni, le voci di crisi e rottura su questa coppia giravano in continuazione. Nessuno dei due prendeva la palla al balzo per dare una risposta, probabilmente perché hanno preferito attendere il momento che poi sembrava giusto. Ed ecco che, proprio quando Camilla Mangiapelo annunciava la rottura con Riccardo Gismondi, Matteo e Valeria hanno confermato le voci di addio.

Non si sa di preciso cosa sia accaduto e se mai uno dei due vorrà rivelare i motivi che li hanno portati a mettere fine alla loro love story. Lilli si è detta dispiaciuta per questa notizia.

“Eh mi è dispiaciuto, perché non me l’aspettavo! Erano molto carini insieme, mi piacevano si vede che… non lo so, non conosco i motivi, quindi… è andata così”

La Pugliese ha avuto modo di conoscere entrambi all’interno del programma. Quando Ranieri si trovava a metà percorso da tronista, è arrivato Luca Salatino e così anche Lilli. Nel frattempo, qualcuno si chiede se ci sarà la possibilità di rivedere la Pugliese in tv, magari come futura tronista di Uomini e Donne. Non solo, alcuni volti del programma vengono scelti per prendere parte ai reality show.

Ma sembra che Lilli non stia cercando di iniziare un eventuale percorso sul piccolo schermo. In effetti, è sempre apparsa abbastanza timida di fronte alle telecamere e poco propensa a farsi notare. “No, in tv non credo. Però mi puoi vedere qua nelle Stories”, così l’ex corteggiatrice risponde all’utente curioso.

Lilli dopo la scelta di Luca era apparsa abbastanza provata dietro le quinte. Oggi racconta che, in quel momento difficile, ha ricevuto il sostegno delle persone che lavorano per il programma.