UeD, Lilli dopo la scelta: gesto a sorpresa di Maria e il dietro le quinte

Per la Pugliese non è arrivato il lieto fine sperato e, una volta uscita dallo studio, ha continuato a versare lacrime

È andata in onda a Uomini e Donne la scelta di Luca Salatino, che ha concluso il suo percorso con Soraia Allam. L’ormai ex tronista romano ha deciso di iniziare facendo entrare Lilli Pugliese, la sua non scelta. Ed è stato proprio il comportamento di quest’ultima che ha colpito tutti. La sensibilità della corteggiatrice ha commosso i presenti in studio e, in particolare, Tina Cipollari. Luca ha iniziato con il classico discorso, elencando tutti gli aspetti positivi e poi, ovviamente, è arrivata la parte del ‘però’.

Alla fine Salatino ha dovuto ascoltare il cuore che l’ha portato verso Soraia e in molti ci avrebbero scommesso, forse non Lilli. Infatti, sembra che ci abbia creduto fino alla fine. Al contrario, la sua ‘rivale’ si era detta convinta che non sarebbe stata lei la scelta, nella prima fase andata in onda ieri. Maria De Filippi, non solo ha deciso di regalare a Lilli le rose che Luca aveva fatto arrivare in studio per lei, ma si è anche lasciata andare a un discorso motivazionale, vedendola in lacrime.

“Ci sono cose più difficili che hai affrontato, questa cosa in confronto è proprio zero. Meriti una persona che ti ami tanti. Hai una vita davanti. Luca è stato fortunato perché ha trovato di fronte a sé due ragazze brave e oneste. Luca posso regalarli a lei, ti va?”

Così, Lilli ha preso le rose tra le sue braccia e Luca non ha smesso di piangere. Vedendo la difficoltà del tronista, la Pugliese si è alzata e gli ha dato un caloroso abbraccio. Questo gesto è stato apprezzato da tutti, forse perché avrebbe potuto dare vita a uno show da ‘non scelta’, eppure non l’ha fatto. Tina Cipollari ci ha tenuto a farlo notare.

“Il gesto della ragazza mi ha colpito tantissimo. Solitamente una si arrabbia. Tu hai fatto un gesto che veramente rivela chi sei, una bravissima ragazza, piena di valori. Non prenderla come una sconfitta, fuori troverai davvero il tuo grande amore. Veramente mi hai colpito, ti sei alzata e l’hai abbracciato. Questo significa che tu a questo ragazzo vuoi davvero bene”

Lilli Pugliese dopo la scelta a Uomini e Donne

Subito dopo il momento, Lilli Pugliese si è lasciata andare e ha svelato ciò che sta provando. Dietro le quinte, la corteggiatrice non ha trattenuto le lacrime ed è rimasta ferma nella sua posizione, mostrandosi comprensiva e per nulla arrabbiata. Ecco cosa ha raccontato a Witty.

“Alla fine siamo cresciuti insieme in questo percorso. Io ho dato a lui e lui a me. Spero che in un pezzetto del suo cuore rimarrà il mio ricordo. Noi ci siamo capiti, soltanto che lui ha capito che non sono la persona giusta. A lei non l’ho mai odiata, la sentivo una persona buona”

Purtroppo, non ha avuto il finale che sperava. Ma sicuramente la sua schiera di fan continuerà a starle a fianco e fuori avrà modo di ritrovare la serenità. Intanto, c’è chi ipotizza che Lilli possa salire sul trono nella prossima edizione del dating show di Canale 5, che domani va in onda con l’ultima puntata di questa stagione.