Uomini e Donne, Luca scelta: retroscena su Maria. Il web insorge: perché

Non è bastata una puntata per mandare in onda il momento di Salatino e questo non è piaciuto al pubblico di Canale 5

La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne non è andata in onda oggi, o almeno non tutta. Infatti, la puntata è terminata proprio poco prima del momento più importante. Questo al pubblico di Canale 5 non è particolarmente piaciuto. In ogni caso, comunque, la scelta andrà in onda nel pomeriggio di domani, martedì 30 maggio 2022. Non si sa, però, ancora cosa vedranno i telespettatori dopo la fine del percorso di Salatino. Oggi la puntata è stata dedicata interamente a lui e sembra improbabile che domani avvenga lo stesso.

Dovrebbe subito andare in onda la scelta di Luca e poi non si sa se inizierà subito la registrazione seguente, ovvero l’ultima. Va considerato che la puntata finale di questa stagione del programma di Maria De Filippi è prevista per mercoledì 1 giugno 2022. Intanto, in questa prima parte della scelta, Maria ha dedicato un momento della puntata all’amicizia nata tra Salatino e Alessandro Rausa.

Il cavaliere 91enne del Trono Over ha dato accompagnato il tronista a scegliere il completo per la scelta, dandogli molti consigli. Un momento simpatico, che ha divertito molto i presenti in studio. Si è passati poi ai momenti più belli che Luca ha trascorso con Lilli e Soraia. Dopo di che, Maria ha mandato in onda le ultime esterne. Salatino ha trascorso una giornata intera con entrambe. Durante la loro uscita, Lilli ha confessato di essere innamorata di Luca.

Il tronista romano ci ha tenuto ad avere al suo fianco, in questa giornata speciale, Matteo Ranieri e Valeria Cardone. I due amici si sono così riuniti dopo tanto tempo, con un lungo ed emozionante abbraccio. Entrambi non hanno trattenuto le lacrime per la commozione. L’emozione si è fatta di nuovo sentire quando Luca a UeD ha fatto i suoi saluti, ringraziando un po’ tutti: redazione, produzione, Gianni Sperti, Tina Cipollari, Armando Incarnato e non solo.

“A te Maria che anche quando ero corteggiatore hai cercato di capirmi, a volte non mi capisco nemmeno io. Alessandro è una persona che si mette in gioco alla sua età e ride sempre. Penso possa mandare il messaggio che nella vita non è mai troppo tardi per sorridere e che la vita non finisce mai. Matteo: non c’è stato giorno che non ci siamo sentiti, penso di aver trovato un amico sincero”

Gianni, Alessandro Rausa e Matteo Ranieri si sono commossi per il suo discorso in lacrime. Maria De Filippi ha cercato di risollevare l’animo del tronista romano: “In questo caso è esagerata la malinconia, sei pure di Roma”. La conduttrice gli fa così presente che potrà tornare a salutare tutti ogni volta che vorrà. Poco dopo, Luca ha svelato un retroscena:

“Sei la persona più umile che io abbia mai conosciuto. Quando ci siamo incrociati le prime volte, eri tu che mi salutavi”

Non è il primo a far notare quanto la De Filippi sia una persona umile con tutti. Ora non resta che attendere domani per assistere al momento della scelta di Luca, che le anticipazioni hanno già svelato.

Le scelte tornate come ai vecchi tempi divise in 2 giorni. Ma Luca non è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia.#uominiedonne — Miky (@MikyS03) May 30, 2022

"oggi Luca farà la sua scelta"

NO, LUCA DOMANI FARÀ LA SUA SCELTA #uominiedonne pic.twitter.com/g3c6HDRJon — commento tutto ciao (@accauntforfan) May 30, 2022

#uominiedonne posso dire? Due puntate x una scelta lo trovo too much!!! Che zebedei!!! — Merymery (@marisettina) May 30, 2022

IO VI DENUNCIO SE MI RIMANDATE LA SCELTA A DOMANIIII #uominiedonne — Rafff???? (@bellasenzaniima) May 30, 2022

Sempre io quando ho letto “fine” sotto il logo di uomini e donne SEMPRE PIÙ NERAAA NERAAAA #uominiedonne pic.twitter.com/1X4ClrYu6v — elena22 (@elenaleonetti12) May 30, 2022