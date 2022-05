Uomini e Donne anticipazioni: Luca Salatino ha scelto! Ecco chi

Luca Salatino ha fatto la sua scelta. Il tronista del trono classico di Uomini e Donne, nel corso della registrazione di oggi 18 maggio 2022, ha finalmente deciso quale corteggiatrice vuole al suo fianco tra Soraia Allam e Lilli Pugliese. Ecco, secondo quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne, il nome della prescelta e perché si tratta di una scelta in qualche modo inaspettata da parte dell’ex corteggiatore.

La stagione di Uomini e Donne si appresta a terminare prima della pausa estiva. Tempo quindi, per i tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi, di fare le loro scelte. Nella registrazione di oggi 18 maggio 2022 è stato il turno del pugile romano. Luca Salatino ha scelto Soraia! La notizia arriva dalle anticipazioni di Uomini e Donne fornite dalla pagina Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni. Ancora non è noto come abbia reagito la corteggiatrice.

Il cuore del 29enne, da giorni, è diviso tra Soraia e Lilli, con la quale tra l’altro si è baciato appassionatamente nel corso della puntata andata in onda proprio oggi pomeriggio. Negli ultimi tempi sembrava scontato che Salatino avesse in mente di scegliere la Pugliese. Invece, stranamente, il 29enne ha scelto di voler intraprendere una vera storia d’amore con la ragazza di origini egiziane. Con lei, in effetti, durante le esterne aveva dimostrato di avere un certo feeling. Lo scorso febbraio l’ex corteggiatore non ha nascosto di subire un certo effetto da parte della 27enne.

Il loro rapporto, però, si è un po’ incrinato a causa della corteggiatrice Aurora Colombo. Molti pensano che proprio quest’ultima sarebbe stata la scelta di Luca Salatino, se solo non avesse lasciato il programma a inizio maggio. Soraia, nonostante questa uscita di scena, non avrebbe dimenticato le forti attenzioni del tronista verso Aurora. Per questo la 27enne ha deciso di non baciare più il tronista. Quest’ultimo non ha capito il suo malessere e ha interpretato il tutto come mancato interesse. Soraia, nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, è anche scoppiata a piangere vedendo l’esterna di Luca e Lilli.

Il comportamento del tronista è stato ampiamente criticato dai telespettatori, che hanno invocato a gran voce l’uscita di scena di Soraia, in quanto, secondo loro, non si merita di essere trattata così. Resta da vedere quali saranno le reazioni del pubblico di fronte alla scelta di Luca Salatino.