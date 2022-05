UeD, Luca Salatino: Maria sconcertata, il web implora Soraia di andare via

Luca Salatino a Uomini e Donne non è di certo uno dei tronisti più apprezzati dal pubblico di Canale 5. Dopo la delusione ricevuta durante la scelta di Roberta Giusti, l’ex corteggiatore romano ha accettato di sedere sul trono e iniziare così un nuovo percorso da tronista. Sin dall’inizio, alla sua corte vi sono Soraia Allam e Lilli Pugliese. Il comportamento di Luca tenuto con la prima non sta piacendo per nulla ai telespettatori e sembra neanche a Maria De Filippi. Facendo il punto della situazione, Soraia ha preso una decisione qualche settimana fa: non baciare più Luca.

Il motivo? Per ben due settimane, si è sentita messa da parte, in quanto Salatino ha dato più priorità ad Aurora. Infatti, molti sono convinti che sarebbe stata proprio quest’ultima la sua scelta. La nuova arrivata è durata ben poco alla corte del tronista. Dopo avergli negato un bacio, Aurora si è ritrovata di fronte alla dura reazione del tronista e così ha deciso di lasciare il programma. Ed ecco che Luca è tornato a uscire più assiduamente con Soraia e Lilli. La prima, però, non riesce ancora a dimenticare quanto accaduto precedentemente, al contrario della sua collega.

Pertanto, ha deciso di non baciarlo in una delle loro recenti esterne. Questa sua scelta non è piaciuta per nulla a Luca, che ha interpretato il tutto come un suo mancato interesse. Purtroppo, il tronista non riesce proprio a capire cosa sta davvero provando Soraia. Nella puntata di oggi di UeD, Maria manda in onda la loro esterna. È evidente a tutti che la ragazza sta cercando di riportare la serenità nel loro rapporto, tranne a Luca.

L’esterna è iniziata con un messaggio audio di Soraia, che Luca ha ascoltato con gli auricolari. Dopo di che, è arrivata sorridente la corteggiatrice, che ha subito abbracciato Salatino, il quale è apparso abbastanza freddo e distaccato. Tra abbracci e il pianto liberatorio di Soraia, l’unica cosa che Luca ha intuito è che da parte di lei potrebbe non esserci lo stesso sentimento di prima.

Ecco che in studio la corteggiatrice ribadisce la sua posizione, confermando ancora una volta di essere rimasta troppo delusa da quanto accaduto nelle scorse settimane. Nonostante ciò, precisa che i suoi sentimenti non sono cambiati. Ma lui continua a porle sempre la stessa domanda, ovvero cosa sente. Maria De Filippi decide così di intervenire.

“Fai sempre la stessa domanda: ‘senti qualcosa di diverso?’. Però, non ascolti la risposta! Lei ha detto che si sta curando le ferite, non che non sente le stesse cose”

Anche Gianni Sperti fa presente che “solo lui percepisce” un allentamento da parte di Soraia dal punto di vista dei sentimenti. E ora il pubblico implora la corteggiatrice di interrompere il percorso e di lasciar proprio perdere. C’è tanta rabbia da parte di moltissimi telespettatori, che fanno notare come anche Luca abbia avuto delle reazioni forti quando non gli garbava qualcosa con Roberta Giusti.

La puntata va avanti e Maria manda in onda una nuova esterna di Luca e Lilli. “Questa è la Lilli che mi piace, che mi fa sentire la voglia che ha per me”, e qui sembra chiara la frecciata nei confronti di Soraia, che non gli farebbe percepire ‘la sua voglia’. A detta del pubblico, invece di cercare continuamente il contatto fisico, Luca dovrebbe iniziare a comprendere come sistemare le cose con lei.

L’esterna di Luca e Lilli è andata avanti con una sorpresa: lei ha scelto di chiamare la mamma del tronista, con cui però non ha avuto modo di fare le presentazioni. In studio, Salatino continua a porre sempre la stessa domanda a Soraia: “Tu per me cosa senti?”. La padrona di casa inizia a seccarsi: “Ancora?!”. Ma lui non si ferma.

Uomini e Donne: De Filippi seccata, Soraia piange ancora

A questo punto, Soraia spiega cosa prova. Innanzitutto, ci tiene a precisare che secondo lei non si può parlare di amore, in quanto bisognerebbe conoscersi meglio. “Provo delle cose”, dichiara la corteggiatrice, la quale ammette che vedere determinate cose la fa stare male. E in effetti scoppia nuovamente a piangere. Questa sua reazione scatena Maria.

“Perché devi trovare la prova di quello che sente nel pianto? La fai piangere! Io ti dico solo di capire le risposte che ti dà. Vede un’esterna dove baci Lilli, che deve fare?”

Ma Luca sembra non sentirne ragioni, anzi continua a elogiare Lilli. Si scopre che ha fatto un’altra esterna con quest’ultima, dove non sono mancate le frecciate. A questo punto, Soraia arriva a una conclusione: Salatino preferisce chi gli corre dietro.

“Ci siamo persi perché tu per un mese hai deciso di portare fuori un’altra ragazza”, spiega la corteggiatrice. Maria mette in causa Aurora, cercando di far riflettere Luca. Gli chiede quante volte l’ha baciato e lui risponde che è accaduto più volte.

“Ci teneva a te?”, chiede Maria, facendo notare che dal suo punto di vista Aurora non ci teneva. La conduttrice vuole fargli capire che non si capisce da quanti baci ricevi se una persona ci tiene a te. Detto ciò, precisa che non si riferisce in alcun modo a Lilli.

“Non mi permetterei di fare lo stesso esempio con Lilli”, afferma. Dopo di che, riprende ancora il tronista: “Devi imparare a capire chi hai di fronte, non a mettere il tuo comportamento dentro il corpo degli altri. Non ascolti”.

