Uomini e Donne: le 4 coppie che si sposeranno nel 2020

Alcune coppie di Uomini e Donne si sposeranno nel 2020

Il 2020 sarà un anno importante per alcune coppie di Uomini e Donne. In particolare quattro, tra ex tronisti, ex corteggiatori ma anche ex dame ed ex cavalieri, hanno deciso di convolare a nozze proprio nel corso dell’anno appena iniziato. Con grande gioia di Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del format di Canale 5, che non ha mai smesso di credere alla finalità del programma. Che, nonostante critiche e polemiche, continua a creare coppie in grado di amarsi nella vita di tutti i giorni. Scopri su Gossipetv chi convolerà a nozze nel 2019!

1. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Insieme dal 2017, Rosa e Pietro diventeranno marito e moglie nel 2020. In realtà la coppia doveva sposarsi già nel 2019, dopo la proposta di matrimonio avvenuta all’Isola dei Famosi. La Perrotta aveva addirittura scelto già la data – il 7 giugno – ma la gravidanza inattesa ha stravolto tutti i piani. Il piccolo Domenico è nato il 25 luglio e il grande evento è stato così rimandato. “Non vedo l’ora di sposare Rosa, ancora non siamo riusciti a fissare la data. Per adesso il nostro cucciolo ha la priorità assoluta, ma non escludiamo che il 2020 possa portarci questa ennesima gioia, quella di diventare finalmente marito e moglie”, ha dichiarato di recente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

2. Marco Fantini e Beatrice Valli

Insieme dal 2014, Marco e Beatrice andranno finalmente all’altare nel 2020. La proposta di matrimonio è avvenuta a Parigi, durante un weekend di lavoro. Il matrimonio era stata fissato a maggio ma la nuova gravidanza della Valli ha spostato l’evento di qualche mese. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice aspettano infatti il secondo figlio insieme dopo la piccola Bianca, nata nel 2017. Il parto è previsto proprio in primavera mentre le nozze – ancora senza una data ufficiale – sono in programma tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

3. Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Come Rosa e Pietro e Marco e Beatrice, pure Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne vogliono consacrare la loro famiglia. Dal 2019 l’ex Cavaliere e l’ex Dama non sono più una semplice coppia ma una vera e propria famiglia con l’arrivo della piccola Bianca. Dopo il parto Sossio ha chiesto pubblicamente ad Ursula di sposarlo anche se una data ufficiale non è stata ancora decisa. Per entrambi si tratta del secondo matrimonio: sia Sossio sia Ursula hanno alle spalle dei divorzi complicati. “Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo pianificando”, ha assicurato il calciatore campano.

4. Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Dopo una storia travagliata, Ida e Riccardo sono pronti a diventare coniugi a tutti gli effetti. Guarnieri ha fatto la proposta di matrimonio proprio a Uomini e Donne, lasciando spiazzata la Platano e tutti i telespettatori in studio e a casa. Al momento la Platano ha dato una nuova chance al compagno ma ha chiesto tempo per il grande evento. Che potrebbe arrivare nella seconda metà del 2020.