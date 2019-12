Uomini e Donne, il terzo figlio di Beatrice Valli sarà maschio o femmina? L’ex corteggiatrice lo svela senza volerlo

Beatrice Valli, l’amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è raccontata ai suoi fan attraverso un ask su Instagram. E senza volerlo ha rivelato il sesso del terzo figlio che aspetta dal compagno Marco Fantini. La coppia nata alla corte di Maria De Filippi aveva deciso di aspettare il baby shower per comunicare a tutti la lieta notizia ma la gaffe della Valli ha rovinato tutto. Le sua parole sui social network non lasciano dubbi: la 24enne ha chiaramente lasciato intendere che dopo Bianca, nata due anni fa, arriverà un’altra bambina. “Preferisci sia maschio o femmina?”, ha chiesto un follower. “Come sapete, preferirei un maschio…però sappiamo già l’esito, quindi nei prossimi mesi vi diremo”, ha replicato l’influencer. Che ha praticamente lasciato intendere che appenderà nuovamente un fiocco rosa alla porta della sua abitazione milanese. Ma non è tutto, perché in una successiva storia Beatrice ha ribadito palesemente che è in attesa di un’altra bimba.

Marco e Beatrice: un’altra femmina per la coppia di Uomini e Donne

“Ti fermerai a tre o ne vorresti di più?”, ha domandato un altro fan. “Io mi fermerei a tre, che è il numero perfetto, ma il Marchini mi ha detto che vuole un maschio”, ha risposto Beatrice, lasciando intendere che è in arrivo proprio una bella bimba! Nel corso delle varie storie su Instagram la modella ha anche ammesso che questa terza gravidanza si sta rivelando la più complicata della sua vita. “Ho nausee di continuo, non sono al top della forma”, ha confidato Beatrice, che ha aggiunto che la piccola nascerà a maggio e che il nome è stato già deciso.

Il matrimonio di Marco e Beatrice non si farà più a maggio

Questa terza gravidanza ha spinto Marco e Beatrice a rimandare il matrimonio, che era previsto fino a qualche tempo fa per maggio 2020. Ma niente paura: i due diventeranno marito e moglie molto presto. “Non mi piace sposarmi col pancione, lo faremo dopo l’estate”, ha assicurato la sorella di Ludovica Valli.