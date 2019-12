Beatrice Valli è incinta: ecco in che periodo è prevista la nascita del bebè

Beatrice Valli è incinta: l’influencer rivela in che periodo dovrebbe nascere il bambino

Ormai è più che ufficiale: Beatrice Valli è incinta. L’influencer, divenuta celebre grazie a Uomini e Donne, aspetta il terzo figlio, il secondo dal suo futuro sposo Marco Fantini. La coppia sta mettendo su proprio una famiglia meravigliosa che emana amore da tutti i pori. Beatrice è molto attiva sui social e stamattina ha rivelato che, dopo il grande annuncio, ha ricevuto tantissimi messaggi contenenti le domande più curiose. Sono molteplici le persone che vogliono sapere il sesso del bambino che verrà al mondo, sarà maschio o femmina? La compagna del ‘Marchini’ ha rivelato di esserne già a conoscenza ed ha annunciato che lo svelerà probabilmente nei prossimi giorni e che sarà una ‘super sorpresa’ per tutti.

Beatrice Valli: “La scadenza è intorno al 10 Maggio”

Ma quando è previsto il parto? Beh, questo Beatrice ce lo ha rivelato. Sempre tramite i social la ventiquattrenne ha dichiarato che il/la bambino/a dovrebbe nascere a Maggio anche se lei si augura che il grande giorno arrivi prima (ad Aprile). “La scadenza è intorno al 10 di Maggio”, ha detto Bea che poi ha aggiunto: “Speriamo di farlo prima, come ho fatto con Bianca che ho partorito 3 settimane prima”. Insomma, il bebè arriverà in piena primavera!

Beatrice e Marco: l’attesa prima di rivelare la meravigliosa notizia

Beatrice Valli ha dato la grande notizia alcuni giorni fa. Ed ha spiegato anche il motivo per cui lei e Marco hanno aspettato un po’ prima di rendere pubblica la gravidanza. Voglia di fare gossip? Assolutamente no. Il motivo è ben più serioso. “Abbiamo aspettato fino all’ultimo ad annunciare che tra poco arriverà una nuova vita proprio perché ci sembrava giusto accertarci che tutto potesse andare bene. Quando ho scoperto di essere incinta la mia prima preoccupazione è stata di capire se questa gravidanza poteva proseguire dopo tutte le cure e le medicine che avevo preso in questi mesi.”, ha spiegato l’ex protagonista di U&D.

“Non vediamo l’ora che tu nasca per portare ancora più amore e gioia in questa grande famiglia”

Eh si perché purtroppo Bea durante i primi mesi del 2019 (precisamente a Marzo) ha avuto una importante infezione alle tube a causa della quale, dopo un lungo ricovero, apprese di avere il 30% di probabilità in meno di rimanere incinta. Ed è anche per questo che scoprire di aspettare un altro figlio è stata una grande notizia sia per lei che per Marco. “Non vediamo l’ora che tu nasca per portare ancora più amore e gioia in questa grande famiglia”, ha scritto ancora la dolce Valli.