Uomini e Donne: la giusta strigliata di Ida, Virginia spezza la corda

La puntata di Uomini e Donne inizia con Ida Platano ed Ernesto. Come lei aveva promesso, in esterna gli ha lavato i capelli nel suo salone di bellezza con tanto di massaggio. Oggi in studio la tronista ammette di fidarsi di più di Ernesto che di Mario. Un’esterna, la loro, ricca di passione. Ida cerca di sedurlo e, allo stesso tempo, lui la corteggia. Sembra esserci tanta complicità ed Ernesto oggi in studio continua a puntare sull’attrazione fisica.

“Se devo essere sincero la cosa di lei che mi piace di più in questo momento è il suo décolleté”, così il corteggiatore spiazza tutti e imbarazza Ida. Maria De Filippi fa notare che, a differenza di altri, Ernesto riesce a capire l’ironia di Tina Cipollari, stando anche al gioco e addirittura apprezzando i suoi interventi.

Alla fine il blocco si conclude con Ernesto che fa una sorpresa a Ida: le permette di tagliare una ciocca di capelli dalla sua folta chioma, donandogliela. Per la Platano arrivano due corteggiatori, Sergio e Giuseppe. Quest’ultimo si becca una bella strigliata dalla tronista, che giustamente lo interrompe quando inizia a parlare in negativo di Mario, chiedendogli di raccontare di se stesso. Alla fine Ida decide di tenere entrambi.

“Dovresti pensare a parlare di te stesso, piuttosto. A me e Mario ci penso io!”, esclama la tronista, giustamente. In effetti, Giuseppe avrebbe dovuto concentrarsi sulla sua presentazione anziché screditare Mario. Solo nella puntata andata in onda ieri, il pubblico ha assistito alla segnalazione di Mariangela su Mario, il quale è riuscito a cavarsela bene.

Uomini e Donne: Edoardo genera polemiche

Edoardo al centro studio racconta di aver chiuso la conoscenza con Renata. Maria De Filippi fa sapere che il cavaliere alla redazione ha raccontato di non aver provato passione con la dama. Lui conferma e inizia a fare un discorso che fa storcere il naso. Renata spiega che, durante la terza uscita, le ha proposto di dormire insieme, ma lei ha rifiutato. Così la dama fa capire che, in realtà, il cavaliere provava una certa attrazione nei suoi confronti vista la proposta.

“Alla tua età non hai il coraggio di dire ho ricevuto un due di picche”, fa notare Gianni Sperti e il suo discorso non fa una piega. Edoardo ribadisce di aver chiesto a Renata di dormire insieme, ma senza andare oltre. Tale proposta non ha mai convinto la dama. Alla fine il blocco viene chiuso da De Filippi, la quale fa notare che è evidente che non ci sia alchimia tra loro.

Cristian a Uomini e Donne: più vicino a Valentina, distante da Virginia

Con il discorso che Cristian fa oggi si comprende perché alla fine ha fatto una determinata scelta. Virginia ha messo un muro di fronte a lui, tanto che ora sembra non ascoltarlo neanche più. Il tronista ammette di non provare più quella felicità di un tempo prima delle loro esterne, ma sentire una certa ansia. Lei appare dura, per poi sciogliersi in studio con la voce che trema e a fine esterna, quando piange. In puntata Virginia spiazza tutti e chiede scusa a Cristian per come si è comportata durante la loro ultima uscita, mettendo un muro tra loro.

“Mi sono pentita di come mi sono comportata”, dichiara provata la corteggiatrice e nessuno se lo aspettava. Maria racconta che dopo quell’esterna Cristian ha litigato con sua mamma in quanto era troppo nervoso. Sua madre gli aveva preparato la pasta al forno, ma lui le ha fatto presente che non gli piace questo piatto. Un aneddoto simpatico che diverte il pubblico.

L’esterna con Valentina, invece, è più serena e molto divertente. L’uscita di conclude con un po’ di romanticismo. Cristian ha scritto anche per lei una lettera per spiegare le sue sensazioni. Il risultato è differente, tanto che tra loro scattano diversi baci in un momento di dolcezza. Nello studio di Uomini e Donne, però, la situazione si fa tesa.

Infatti, Valentina scoppia a piangere, convinta che per l’ennesima volta lui abbia inseguito Virginia. Si accende una discussione tra le due corteggiatrici. Attraverso le anticipazioni, è ormai noto che Cristian ha scelo Valentina.

Oggi, però, è evidente che Cristian stia cercando di recuperare con Virginia, tanto che decide che uscirà in esterna con lei. Quest’ultima, però, ha una reazione decisamente esagerata. Le scuse che poco prima ha dato diventano nulle con questo suo comportamento. Vedendo il tronista dire a Valentina che le cose tra loro stanno andando bene, mentre con lei sono ancora a un punto fermo, Virginia scappa di nuovo e lascia lo studio.

Una reazione che diventa poco credibile. A questo punto, viene da pensare che Cristian abbia ragione: ha fatto di tutto pur di non farsi scegliere. Con il tronista che la implora di non andare via, nella sua superiorità ecco che Virginia gira i tacchi e lascia lo studio, incurante di tutto.

D’altronde il suo percorso è stato sempre un po’ così. Probabilmente, Virginia non ha mai compreso del tutto che si trova a Uomini e Donne, dove un tronista si ritrova ad avere più corteggiatrici. Ci sta arrabbiarsi, ci sta lasciare lo studio (le corteggiatrici l’hanno sempre fatto), ma non per ogni minima parola. A questo punto, sembra tutto un pretesto per litigare. E ora non ci si chiede più come mai Cristian ha scelto Valentina.