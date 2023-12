Uomini e Donne, la gaffe di Maria. In studio di nuovo gli stessi look

La puntata di Uomini e Donne del 7 dicembre 2023 inizia con Ida Platano al centro studio con gli altri due tronisti. Arriva il suo corteggiatore, Mario, e Maria De Filippi commette una gaffe, chiamandolo Alessandro. La conduttrice inizia a ridere e poi svela a Ida che il ragazzo dietro le quinte aveva palesato la sua idea di lasciare il programma. Tale pensiero è nato vedendo la Platano litigare animatamente con Vicinanza in studio.

Poco prima, infatti, è nato un fortissimo scontro tra i due ex fidanzati, che sembra aver spaventato Mario. Ecco cosa rivela Maria: “Lui se ne voleva andare perché quando ha visto te discutere con Alessandro ha pensato che c’è qualcosa ancora”. A questo punto, Ida spiega di non essere più interessata a Vicinanza. Si è lasciata andare alla lite con Alessandro in studio solo perché è rimasta delusa da come lui si sta esprimendo sulla loro storia.

Dopo aver parlato delle situazioni di Cristian e Brando, ecco che siedono al centro studio Roberta Di Padua e Alessandro a Uomini e Donne. Si tratta di una nuova registrazione, ma i protagonisti del programma sono vestiti tutti con gli stessi look delle puntate precedenti. Questo, come accaduto nei mesi scorsi, è un dettaglio che non passa inosservato. Tale scelta deriva dal fatto che le due registrazioni, per questioni di tempistiche, sono state unite e per non creare uno stacco evidente, la produzione ha pensato di chiedere a tutti di vestirsi allo stesso modo.

Intanto, Gianni e Tina commentano negativamente il riavvicinamento tra Roberta e Alessandro. Anche il pubblico non appoggia questa scelta della Di Padua, in quanto nella passata edizione è stata mollata da lui perché innamorato di Ida. I telespettatori si chiedono come faccia la dama di Cassino a dargli questa seconda possibilità. Probabilmente non ha mai dimenticato Vicinanza, che però è intenzionato a conoscere altre dame.

Roberta ammette di non fidarsi di Alessandro, chiaramente. Nel frattempo, Ida se la ride. La tronista dichiara di non avere alcun problema con il fatto che lui stia conoscendo altre persone. L’unica cosa che Ida rimprovera a Vicinanza è che definisce la loro uscita dal programma un errore. La dama assicura che non sta dormendo e che quindi si renderà conto se Alessandro è sincero con lei oppure no.

UeD, Alessio e Claudia continuano a generare dubbi

La puntata va avanti con Barbara De Santi. Per lei arriva un nuovo cavaliere, un avvocato, che vorrebbe conoscerla. Non mancano le battute di Tina Cipollari, che vorrebbe conoscere i suoi guadagni. Anche questa volta, l’opinionista non ottiene le risposte che cerca. Barbara, però, non apprezza gli uomini con molta barba. Lui non ha intenzione di eliminarla e De Santi decide comunque di iniziare questa conoscenza.

Dopo di che, è il momento di Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. I due hanno chiuso ormai la loro frequentazione e hanno avviato entrambi altre conoscenze. Mentre lui sta uscendo con Manuela, lei sta conoscendo Vincenzo. “Sinceramente non capisco niente. Faccio fatica a vedere il superamento di tutto dopo una settimana, vorrei vedere un po’ di verità”, afferma Gianni. I due confermano che non hanno ancora superato quanto accaduto tra loro.

Claudia e Alessio continuano a insospettire e per molti non appaiono come due persone chiare e sicure di ciò che stanno facendo. Per Pili Stella la loro storia resta chiusa, mentre lei continua ad accusarlo di non averle dato una motivazione valida sulla rottura.