UeD, web in tilt per Zerbi. Perché da giorni tutti hanno gli stessi abiti

Il pubblico resta sorpreso quando vede Rudy Zerbi che a Uomini e Donne rassicura Gemma Galgani. Una scena inattesa, che spiazza i telespettatori, che sui social network ironizzando sulla situazione. Ciò accade nel momento in cui Maria De Filippi chiede che fine ha fatto la dama torinese, che si era recata con Tina Cipollari dietro le quinte. L’opinionista è rientrata in studio, mentre Gemma è rimasta fuori a piangere per la fine della sua conoscenza con Maurizio.

Quando Maria si collega con lei, inizialmente è possibile vedere Zerbi al suo fianco che scappa via, avendo notato di essere in onda. Gianni Sperti subito nota la sua presenza. De Filippi chiude il collegamento per poi riaprirlo qualche minuto dopo e questa volta è possibile vedere per bene che Rudy sta confortando Gemma, che non riesce a smettere di piangere. Per molti telespettatori la scena è surreale, visto che solitamente Zerbi lo si vede nelle vesti di insegnante di canto di Amici.

Ma com’è già noto, Rudy lavora anche nella redazione di Uomini e Donne. “Colleghiamoci con il reparto maternità. Lui è il ginecologo”, ironizza Tina Cipollari, portando grandi risate nello studio di Canale 5 e riferendosi proprio a Zerbi. A questo punto, il professore di canto prende per mano Gemma e la accompagna fino alla tenda che fa da ingresso dello studio, sistemandole anche il cartellino col nome.

La Galgani continua a piangere e Tina continua a regalare i suoi show. Non le sfugge un dettaglio, ovvero che la dama torinese dichiara di sentire “freddo dentro” dopo quanto accaduto con Maurizio, che intanto resta impassibile. Sfruttando la situazione, la Cipollari posiziona uno scialle sulla testa di Gemma, generando tanta ironia, con Maria che non trattiene le risate.

Uomini e Donne, perché tutti sono vestiti da giorni allo stesso modo?

Cosa sta succedendo in quello studio? La situazione sta diventando surreale per molti telespettatori, ormai da giorni. Facendo il punto della situazione, da venerdì è andata in onda una registrazione in cui i presenti sono vestiti in un determinato modo. Ma ecco che una volta terminata questa registrazione, quella successiva vede sempre le stesse persone indossare i medesimi abiti.

Ad esempio, Maria manda in onda un filmato che ritrae Alessio, Barbara De Santi e Claudia discutere animatamente dopo la registrazione precedente. Ebbene oggi in studio i tre, come anche gli altri presenti, indossano gli stessi vestiti! Da venerdì sembra non esserci alcuno stacco tra una puntata e l’altra, tanto che agli occhi dei telespettatori, per via degli outfit, da ben 7 puntate starebbe andando in onda la stessa registrazione.

Quando, però, i personaggi del Trono Over vengono invitati a scendere in studio e quando vanno in onda i filmati, si intuisce che sta andando in onda un’altra registrazione. Ma perché indossano tutti, compresa la De Filippi, sempre gli stessi vestiti da venerdì sebbene siano registrazioni differenti?

A dare una risposta sono alcuni telespettatori su X (ex Twitter). Qui questi fan appassionati al programma fanno sapere che hanno registrato queste 7 puntate in due pomeriggi consecutivi e avrebbero chiesto a tutti di vestirsi sempre allo stesso modo, in entrambe lee giornate. Il motivo? “Per non far vedere il taglio della puntata avvenuto dopo aver parlato di Christian”, si legge”

Pare che abbiano accorpato queste due registrazioni per questione di tempistiche e di problemi di suddivisione, in quanto la prima aveva sforato con i minuti a disposizione. Per non far vedere lo stacco, sarebbe stata presa la decisione degli outfit. Peccato che il risultato ha solo confuso i telespettatori!

Beatriz lascia Uomini e Donne: Brando non la ferma

La puntata di oggi va avanti dal momento in cui si è interrotta quella andata ieri, ovvero dal confronto tra Brando e Beatriz. A detta di molti telespettatori e di Gianni, ormai la corteggiatrice è stata smascherata. Persino la redazione deve smentire il fatto che, durante la loro ultima esterna, Beatriz aveva detto di volersi eliminare.

Oggi la corteggiatrice spiega di voler andare via perché ha notato che a Brando piace “l’aggressività” di Raffaella: “È una cosa che io non ti posso dare e quindi è inutile che faccio avanti e indietro”. A questo punto, Maria chiede al tronista cosa pensa della sua eliminazione. Brando risponde così: “Io non la trattengo. L’avrei eliminata dopo quello che ho sentito? Non è che l’avrei eliminata, sarei rimasto con forti dubbi. La finta è stata lei che va via”.

Intanto, Gianni interviene dichiarando di essere convinto del fatto che Beatriz stia andando via perché ormai è stata sgamata e Tina è d’accordo col suo pensiero. Nonostante tutto, De Filippi evita il ‘tutti contro uno’, cercando di difendere in qualche modo la corteggiatrice per i famosi post che aveva condiviso contro il programma anni fa.