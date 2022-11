Uomini e Donne, intrighi e strategie: Gianni nella bufera sul web

La puntata di Uomini e Donne prende inizio con Daniela e Walter, che sin da subito dimostrano che c’è qualcosa che non va. In particolare, Tina Cipollari fa notare che dalla faccia della dama si intuisce che la conoscenza non sta proseguendo bene. E infatti Daniela conferma che è rimasta molto delusa dal comportamento di Walter. Tra loro c’è stata una discussione sulla base di un profumo, durante una cena. Inevitabilmente, Gianni Sperti e Tina credono che la dama stia recitando una parte e che non stia raccontando proprio tutta la verità.

“Ma è possibile che tutti a te capitano questi uomini? Non è che c’è qualcosa che non racconti? Secondo me tu crei queste situazioni e poi dai la colpa agli altri”, afferma l’opinionista abbastanza sospettoso. Daniela del Trono Over si difende e appare provata, al punto che sembra pronta a piangere. Secondo il pubblico, però, in questo caso ha ragione Gianni, in quanto la dama – a detta di molti utenti su Twitter – starebbe fingendo. “Sì è vero, Daniela sta recitando e anche malissimo. Che donna strana”, scrive qualcuno sul social network.

“Ma che stai dicendo? Io ero contentissima e lui il giorno dopo era completamente diverso”, si giustifica Daniela a UeD. “Secondo me sta recitando lei, quando parla non è convincente. Sembrava che stessi piangendo e poi non più. Stai creando una storia che se fosse un amore di 10 anni”, continua Gianni. Maria De Filippi, che ieri ha smascherato la corteggiatrice Noemi, fa notare che Daniela e Walter stanno dando versioni discordanti del loro incontro: “Sembra che siate usciti con due persone diverse”.

Inoltre, la padrona di casa ironizza anche sul fatto che Walter continua a chiamare Daniela ‘Laura’, anche in studio. Il cavaliere sbaglia molto smesso il suo nome e ammette che probabilmente dipende dal fatto che una persona vicina a lui, quando era piccolo, si chiamava Laura. Pertanto, chiarisce così che il suo errore non deriva della sua precedente conoscenza con Laura, una dama presente nel parterre.

“L’uomo dal buon profumo che non deve chiedere mai”, ironizza successivamente Maria quando viene tirato in ballo Walter da Gemma Galgani.

UeD, Eleonora e Alessandro S. continuano a insospettire

Al centro studio continuano gli intrighi, dopo l’uscita di Ida e Alessandro da UeD. Molti telespettatori credono che Eleonora abbia messo in atto una strategia per stare al centro studio e di questo ne è convinto anche Gianni Sperti. Nonostante questo, degli utenti di Twitter fanno notare che l’opinionista potrebbe aver esagerato questa volta.

Eleonora e Alessandro S. avevano già colpito per i loro racconti discordanti, tanto che Maria De Filippi si era lasciata andare a qualche battuta su loro. Non si capisce effettivamente se la dama sia davvero interessata al cavaliere. Più volte ribadisce di non provare per lui un’attrazione fisica, ma di aver trovato solo un’intesa mentale. Nonostante ciò, i due annunciano che trascorreranno la serata insieme.

“A fare i fatti è abbastanza aperta”, dichiara Gianni, facendo storcere un po’ il naso al pubblico. Infatti, molti credono che l’opinionista volesse dare della poco di buono a Eleonora e che stia esagerando. In particolare, Sperti e Tina si accendono contro la dama quando Maria fa sapere che Alessandro alla redazione ha raccontato che, quando si trovava in una stanza d’albergo con Eleonora, quest’ultima le avrebbe chiesto di togliere la camicia.

Ebbene, la dama conferma senza problemi: “No, è vero. Gli dissi io che volevo vederlo”. Non solo, De Filippi riporta altri dettagli svelati da Alessandro alla redazione. Scendendo nel dettaglio, in auto più volte Eleonora avrebbe provocato il cavaliere, senza però dargli mai un bacio. “Questo gioco vorrei non vorrei…”, dichiara Tina scocciata.

“Evidentemente lei fa la gatta si avvicina e provoca”, è una delle tante affermazioni che fa Gianni. Probabilmente, lo scopo dell’opinionista è semplicemente quello di far notare che in effetti ciò che Eleonora racconta spesso non ha molto senso. “Ma non ti senti che stai facendo la figura della ridicola”, prosegue ancora Sperti. I telespettatori non ci stanno e c’è addirittura chi lo accusa di essere maschilista.

Sebbene questi utenti diano ragione a Gianni sulle parole discordanti di Eleonora, non approvano il modo con cui porta avanti la sua opinione.

A darle qualche consiglio ci pensano Cristina e Roberta Di Padua che la invitano a riflettere su ciò che prova davvero per Alessandro.

“Io dico che non mi è scattata”, spiega Eleonora, che continua a non farsi capire. Le piace Alessandro, ma non sente tutto questo trasporto fisico. I due decidono comunque di uscire insieme quella stessa sera.

Tra lui che deve sottolineare la sua presunta virilità dicendo anche il più piccolo dettaglio alla redazione e lei che cerca solo le telecamere non so chi sia peggio… forse Gianni con le sue uscite ????????‍♀️ #uominiedonne — Camilla (@millaca_88) November 24, 2022

Gianni alle volte fa delle insinuazioni sulle donne che mi chiedo come sia possibile che nessuno lo rimetta in riga. #uominiedonne — Paperanita (@paperanita) November 24, 2022

Gianni non si regola proprio#uominiedonne — Just(me) (@Mary612Jb) November 24, 2022

"a fare i fatti è abbastanza aperta" gianni ogni tanto dovresti imparare a tacere #uominiedonne pic.twitter.com/027Sv7rnZf — Ale⚡ (@emmaiismysun) November 24, 2022

Gianni le sta dando della poco di buono #uominiedonne — Daniela (@Pescetta_) November 24, 2022