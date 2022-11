Uomini e Donne, De Filippi non si fa fregare: così sfotte due Over

Maria De Filippi a Uomini e Donne dimostra di essere sospettosa quando due partecipanti raccontano come sta proseguendo la loro conoscenza. La conduttrice fa sedere al centro studio un nuovo cavaliere di questa edizione, Alessandro S., e tre dame: Eleonora, Desdemona e Paola. Il discorso si concentra tutto sulla prima, che inizialmente dichiara che non c’è attrazione fisica da parte sua. L’uomo conferma, dichiarando che neanche lui si sente particolarmente attirato da lei. I loro discorsi, però, sono pieni di contraddizioni e Maria non si lascia fregare.

Alessandro ed Eleonora fanno sapere che c’è stato un bacio a stampo tra loro. “Ma loro (la redazione) mi dicono che tu (Alessandro) hai raccontato che ieri sera c’è stato un bacio vero e proprio”, afferma invece Maria. “Se quello per te era un bacio vero…”, afferma perplessa la dama. Dopo di che, la conduttrice fa sapere che lui ha rivelato alla redazione che ci aveva provato con Eleonora, ottenendo un rifiuto. A questo punto, la dama spiega come sono andate le cose.

“Mi ha lasciato il numero il primo giorno, ma non mi ha colpito. La seconda volta mi chiede di ballare, la sera mi lascia il numero e lo accetto. Abbiamo fatto un aperitivo che doveva durare mezz’ora e invece è durato cinque ore. Mi ha preso mentalmente, ma non ho avuto quell’impatto fisico che ci doveva essere. Ci siamo dati comunque l’opportunità di andare avanti, anche se volevo chiudere”

La situazione raccontata da questa dama e da questo cavaliere a UeD non convince molto. “Era reciproca la cosa”, aggiunge Alessandro. Detto ciò, Eleonora racconta che hanno poi deciso di chiudere, anche se poi si cercano a vicenda per messaggio. Hanno, in seguito, parlato nel parcheggio per chiudere, ma si sono nuovamente cercati per telefono e alla fine hanno trascorso una serata insieme.

Tutto questo racconto è abbastanza confusionario e non convince proprio nessuno, neanche i telespettatori a casa. Maria De Filippi inizia così a prendere sul ridere la questione: “Allora non vi piacete fisicamente, però tu ci provi perché senti un’attrazione da uomo a donna. Il bacio è perché vi parlate?”. I due spiegano che il bacio è arrivato perché si sono avvicinati moltissimo la sera precedente.

Ma Desdemona interviene e fa presente che Alessandro le aveva assicurato che Eleonora per lui è solo un’amica. ‘Queen Mary’ perde la pazienza e continua a ridere sulla questione prendendo un po’ in giro entrambi per ciò che stanno raccontando. In particolare, la padrona di casa sembra non fidarsi di Eleonora, tanto che prende le difese di lui, facendo notare che ha difficoltà a esprimersi ma non fa nulla per cattiveria.

“Che vuol dire che non c’è nulla? Esci con lei, non c’è questa attrazione fisica, però ti piace stare con lei. Uno non sa cosa fare e bacia così! Però, dice all’altra che non c’è nulla. A me non sembra che da parte di lei ci sia stato un rifiuto ieri sera. Lui non piace a lei, lei non piace a lui, però la sera si baciano! Molto strano… Ma quindi andate avanti voi due? Parlandovi e baciandovi? Tu Eleonora vai avanti a conoscerlo? Perché c’è anche il telefono amico. Non ti piace proprio? Lui ti piace dopo un po’ che ci passi il tempo”

Tina Cipollari alimenta i sospetti su Eleonora e Alessandro, avanzando la sua ipotesi: “In albergo avete consumato un rapporto, ma non vi siete piaciuti a vicenda. I vostri racconti sono pieni di contraddizioni”. Anche Gianni Sperti fa presente che non hanno molto senso le loro spiegazioni. A questo punto, Maria vuole sapere cosa ha intenzione di fare Eleonora e il motivo per cui non riesce a provare questa attrazione.

La dama ammette che è un bell’uomo, definendolo “Bronzo di Riace”. “Che ne sai scusami com’è?”, chiede a questo punto Maria, visto che tra loro ci sarebbe stato solo un bacio a stampo. A rispondere ci pensa lo stesso Alessandro, il quale rivela che su WhatsApp ha una foto dove non indossa alcuna maglietta.

Alla fine, Eleonora – su domanda di Maria – rivela che fisicamente le potrebbero piacere tipi come Armando Incarnato o come Federico Breschini, corteggiatore di Federica Aversano.

UeD, Ida e Riccardo: l’amore c’è ancora o no?

Ovviamente, De Filippi non può non dedicare un momento anche a Ida Platano e Riccardo Guarnieri nel corso di questa puntata. Iniziano le solite discussioni tra i due, con lui che ribadisce di non sentirsi capito dalla parrucchiera siciliana. Quest’ultima, invece, non vuole avere consigli da lui sulla sua frequentazione con Alessandro Vicinanza. Infatti, Riccardo le aveva consigliato di stare attenta, mostrando tutte le sue perplessità sul cavaliere campano.

“Non sono mica scema che non capisco se una persona mi prende in giro”, dichiara Ida. Si riapre il discorso riguardante le mancanze che più volte la Platano lamentava in passato. Nell’ultima fase della sua relazione con Riccardo non si sentiva apprezzata fisicamente. Oggi, però, Guarnieri ribadisce che da parte sua il problema era mentale e che, invece, si sentiva molto attratto da lei.

Infatti, durante una loro recente conversazione in studio, Riccardo le avrebbe esternato questa cosa così: “Mi ha detto che i nostri caratteri non vanno bene, ma mi prenderebbe per i capelli e mi porterebbe via. Ma i fatti non ci sono mai stati”. Arriva anche uno scambio di frecciate tra Guarnieri e Vicinanza, che però ancora non convince.

Non solo, spunta in questo caos Armando Incarnato, citato da Tina Cipollari. A questo punto, Ida confessa di non riuscire più a fidarsi del suo amico, in quanto l’ha visto chiacchierare con Roberta Di Padua. Armando non prende bene questa sua esternazione, in quanto va a mettere in dubbio la loro amicizia, e si ribella.

Il cavaliere napoletano ci tiene a precisare di avere ormai un’opinione negativa su Roberta e di non averla cambiata, sebbene condividano lo stesso pensiero su Vicinanza. Entrambi credono che non ci sia un reale interesse nei confronti di Ida da parte di Alessandro.

Va precisato che i due hanno da poco lasciato il programma e a breve il pubblico di Canale 5 assisterà alla loro uscita dal programma. Intanto, Roberta è abbastanza sospettosa di entrambi, poiché dopo un mese non sono ancora andati oltre il bacio. “Io non è che non sento il desiderio di Alessandro. Ma oggi voglio aspettare, ho preso tante delusioni”, afferma la Platano.

UeD, una coppia lascia il programma

E mentre c’è chi litiga e discute, c’è anche chi trova l’amore vero nel programma di Maria De Filippi. Fabiano e Cristina non si erano mai presentati pubblicamente e lo fanno oggi. In una sola settimana hanno capito che vogliono viversi la loro frequentazione lontano dal programma, anche perché non abitano molto distanti, anzi. Fabiano è un gruista che lavora a Livorno, mentre Cristina è un’hostess che lavora su un yatch privato e abita vicino alla città toscana.

“C’è stato un colpo di fulmine. Si è tolto la mascherina e mi ha dato una bella sensazione. Durante il primo ballo è scattata la scintilla. Uscendo, ci siamo visti quasi subito, siamo stati bene. Abbiamo tante affinità e abbiamo voglia di frequentarci e iniziare a stare insieme”

Queste le parole di Cristina per spiegare ciò che è accaduto tra loro in soli sette giorni all’interno del programma. Sono tutti felici per loro, soprattutto Gianni Sperti che ci tiene a ringraziarli.