Uomini e Donne, è caos: quando va in onda l’uscita di Ida Platano

Torna al centro studio Ida Platano a Uomini e Donne, con Alessandro Vicinanza. E non mancano le liti per lei con Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Inizialmente, la parrucchiera racconta insieme al cavaliere che tutto sta procedendo molto bene. In particolare, Alessandro ammette che fuori dallo studio stanno benissimo insieme. Maria De Filippi ha, però, un filmato da mostrare a entrambi. Nella clip è possibile vedere Riccardo e Roberta commentare quanto accade tra Alessandro e Ida, subito dopo la precedente registrazione.

Sia Gianni Sperti che la Platano si infastidiscono per il termine usato dai due su Alessandro. Il bip utilizzato appositamente dal programma per nascondere la parolaccia, non permette di comprendere che tipo di accusa gli abbiano fatto. Attraverso Gianni si capisce qualcosa di più. “Non mi è piaciuta. L’offerta era comunque per te Ida”, dichiara l’opinionista. Ma tutto questo passa in secondo piano e inizia un acceso litigio tra la parrucchiera siciliana e Roberta. La Di Padua è convinta che Ida e Alessandro stiano prendendo tutti in giro.

Non solo, Roberta accusa Ida a UeD di aver ricominciato a frequentare Vicinanza per farle un dispetto. “C’ero io prima, stavi uscendo con Claudio e ti sei messa in mezzo. Mi sembra che tutti ti vogliono e nessuno ti piglia”, afferma furiosa la Di Padua. Urla e offese caratterizzano questa scena, in cui è possibile vedere Pinuccia Della Giovanna sconvolta mentre dichiara: “Vergogna, vergogna”.

Non mancano gli interventi di Tina Cipollari, che in certe cose concorda con Roberta. In particolare, l’opinionista crede che Ida si sia comportata molto male nella registrazione precedente nei confronti di Alessandro, aggiungendo: “Questo genere di uomo fa comodo a varie donne”. A detta di Tina, un minimo di fastidio in effetti Alessandro dovrebbe provarlo di fronte ai continui confronti tra Ida e Riccardo.

“Lo so che sto rischiando, ma io nel frattempo me la vivo”, dichiara il giovane cavaliere campano. A questo punto, Maria fa entrare Riccardo, il quale vorrebbe tornare a frequentare di nuovo Gloria. Guarnieri ci tiene subito a precisare che il termine usato per definire Alessandro non rappresentava un’offesa. Ma il litigio parte tra Riccardo e Ida, ed è anche abbastanza acceso. Urlando la Platano si dice stanca.

“Ma come ti permetti? In questi anni mi potevi prendere in ogni momento, mi scioglievo come neve al sole. Mi sono rotta, tutti questi giochetti, basta! Basta Riccardo, ti sto dicendo basta di giocare con la mia pelle. Tu hai voluto sempre risposte, lasciami in pace. Io ho continuato la mia vita. Abbi rispetto della mia serenità”

Riccardo, però, non si ferma: “Voi vi dite tutto vero? Te l’ha raccontato che segue una persona con cui io sono uscito due volte? Sì la segue! Come mai segue proprio quella ragazza? Si tratta di Valentina, che non c’è più qui”. Ida dichiara che non ne sa nulla, Alessandro invece dice a Maria di aver semplicemente ricambiato il ‘segui’ e che non era a conoscenza della loro frequentazione.

Armando Incarnato interviene in difesa di Ida, riprendendo soprattutto Alessandro. “Tu stai lì fermo vedendo come la sta trattando ora? Io non permetterei mai a un suo ex di dirle queste cose”. Dopo di che, il cavaliere napoletano si scaglia contro Gloria, la quale sembra poco propensa a portare avanti la frequentazione con Riccardo. La dama crede che il Guarnieri non abbia ancora il cuore libero.

Ma per Gloria le discussioni arrivano con Armando, che ha da rinfacciarle alcune cose. Il discorso, magicamente, torna su Riccardo e Ida. In particolare, è il Guarnieri a citare ancora la Platano e Gianni non ci sta: “E torna di nuovo a Ida! Riccardo devi fare pace con il cervello!”. Ancora una volta, il cavaliere napoletano dà le sue spiegazioni: “Sto dicendo che lei ha avuto l’opportunità di trovare una persona disponibile, io invece no”.

UeD, Ida e Alessandro: quando va in onda la loro uscita di scena

Una puntata confusionaria caratterizzata da forti litigi (sempre gli stessi), per cui il pubblico si dice ormai stufo. A breve ci sarà un bel cambiamento nel programma di Maria De Filippi. Infatti, Ida e Alessandro in una delle recenti registrazioni hanno lasciato il programma. Il pubblico di Canale 5 assisterà a questo momento durante la prossima settimana. La registrazione che ha iniziato ad andare in onda oggi dovrebbe proseguire fino a venerdì almeno.

Dunque, tra lunedì 21 e martedì 22 novembre 2022 i telespettatori saluteranno Ida, Alessandro e Federica Aversano. Di sicuro, nel corso delle prossime puntate le dinamiche saranno diverse. Ci sarà ancora al centro della scena Riccardo e, soprattutto, il pubblico tornerà ad assistere alle sfilate! I telespettatori non vedono proprio l’ora di vedere qualcosa di nuovo!