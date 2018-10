Uomini e Donne, infortunio per Nicolò Ferrari: “Tanta preoccupazione”

Nicolò Ferrari, dopo Temptation Island Vip il racconto dell’infortunio

Un brutto incidente per Nicolò Ferrari di Uomini e Donne. Sì, avete letto bene. Tutto è andato per il verso giusto, lo diciamo sin da subito, ma il ragazzo non ha parlato del fattaccio minimizzando. Anzi. Apprendiamo cos’è accaduto dalle sue storie Instagram, dove Nicolò è solito rispondere alle domande dei follower, raccontare la sua vita e dare qualche consiglio sui retroscena dei programmi a cui ha preso parte. Nessuno si sarebbe mai aspettato tuttavia che tra questi brevi racconti sarebbe comparso uno che ha fatto preoccupare i fan. “Sì – ha spiegato Nicolò dopo aver parlato del suo incidente a Temptation Island Vip –, mi è rimasta la cicatrice. Ma poco importa: l’importante è la salute. Ora sto bene e non ho più dolore”. Potete ben capire insomma che l’ex corteggiatore di Nilufar Addati, tanto “amato” da Giordano Mazzocchi, non se l’è passata per niente bene.

News Uomini e Donne, Nicolò Ferrari si racconta su Instagram

Il racconto su Instagram è chiaro: “Ultimo giorno, un secondo prima di uscire dal villaggio per via del pavimento bagnato ho fatto una brutta caduta. Fiumi di sangue e tanta preoccupazione da parte della redazione, produzione e dai miei compagni di viaggio che mi sono stati vicino. Non smetterò mai di ringraziarli”. Questa la risposta a una domanda di un fan. Una tra le tante dei suoi follower a cui ha anche raccontato che gli piace tantissimo come Lorenzo Riccardi si sta comportando sul trono (“Gli auguro davvero di trovare l’amore vero”, ha detto). Qualche parola anche sul ruolo di tentatore: “Ma quale copione?! – ha detto a un fan – Mica siamo attori, sfatiamo questa cosa, ragazzi. I tentatori sono semplicemente dei ragazzi single che convivono e condividono 21 giorni con delle ragazze fidanzate, poi quello che succede succede”.

Uomini e Donne: le ultime novità su Nilufar, Giordano e Nicolò

Tutto è bene quel che finisce bene insomma. Nicolò sta bene dopo l’incidente e la cicatrice non gli pesa. Si continua a parlare intanto della storia di Nilufar e Giordano che continuano a stare al centro dell’attenzione per tanti motivi. Recentemente infatti un loro video ha fatto molto discutere i fan, forse per via di quello che era successo prima che lo pubblicassero: ricordiamo che i due avevano discusso moltissimo proprio con lo stesso Nicolò a Uomini e Donne e questo ha spinto qualcuno a ritenere di cattivo gusto il filmato mandato online. Nicolò comunque se ne farà una ragione: è un bravo e bel ragazzo che sicuramente troverà la ragazza giusta per lui. A proposito di infortuni e incidenti avete visto cos’è successo ieri sera a Biondo di Amici?