Uomini e Donne: il ‘Maria vs Gianni’ divide, Brando asfalta Beatriz

La puntata di Uomini e Donne dell’11 marzo 2024 è iniziata con Francesco e Sabrina. Maria De Filippi ha mandato in onda una clip che ha mostrato i due mentre discutevano quando si è conclusa la registrazione precedente. Oggi lei ha ribadito di non sentirsela di lasciare con lui il programma. Sabrina ha chiesto a Francesco del tempo per capire se prova qualcosa per lui. Il cavaliere ha deciso così di chiudere la conoscenza.

Tina Cipollari ha fatto notare che il fastidio di lei ha parlato abbastanza chiaro. Prima di tornare a sedere al suo posto le ha regalato un libro e le ha dato un bacio. Gianni Sperti non ha digerito l’atteggiamento di lei, che durante la sfilata della scorsa settimana l’ha abbracciato e poi ha dichiarato di non essere poi così interessata a lei.

“Non capisco cosa vogliano queste donne. Sei superficiale”, ha affermato l’opinionista. Gianni crede che Sabrina a Uomini e Donne abbia giocato con i sentimenti di Francesco. Lei ha ribadito che l’unico cavaliere che le piace è Marcello Messina, che non ricambia. È intervenuto Silvio, il quale ha fatto presente che Sabrina si è comportata allo stesso modo con lui quando ha chiuso la loro conoscenza.

Francesco, però, non ha apprezzato il suo commento, tanto che ha affermato di non aver bisogno del sostegno degli altri. Subito dopo, il cavaliere ha chiesto a Maria di poter lasciare lo studio e si è recato dietro le quinte. De Filippi ha poi chiesto a Francesco, appena rientrato, come stesse.

Il cavaliere non ha dato soddisfazione e la conduttrice si è rivolta a Sabrina, chiedendole di dire qualcosa. Ma la dama non ha avuto altro da aggiungere e la padrona di casa le ha chiesto cosa farà se sentirà la mancanza delle chiamate di Francesco. Lei ha anticipato che, se dovesse accadere, ha il numero del cavaliere e lo chiamerà.

Gianni crede che Francesco non dovrebbe esserci per Sabrina, in quel caso, dopo quanto accaduto. Maria, però, ha fatto presente che non è giusto accanirsi sulla dama perché non prova nulla per il cavaliere. “Sì lo so, ma posso dire che mi dispiace per Francesco?”, ha chiesto Gianni alla conduttrice. Così De Filippi ha esternato il suo pensiero:

“Sì, però, tanto di cappello per quello che dici, che lei oggi potesse rispondere così era scontato giusto Francesco? È una cosa che hai fatto più per rispetto a te, che per lei. Lui sceglie di farle questa domanda oggi sapendo già la sua risposta, perché lei ieri aveva detto che aveva guardato solo Marcello. Non si può colpevolizzare lei. Non è una cosa che succede oggi, ma è da due settimane che lei dice questo”

Questa volta, il pubblico sembra d’accordo con Gianni, ritenendo il comportamento di Sabrina non giusto. Anche se, c’è da dire, i telespettatori sono un po’ divisi dopo il discorso di Maria. Infatti, va fatto notare che la dama è da qualche settimana che aveva detto a Francesco che non provava le stesse cose per lui.

A un certo punto, ha interrotto tutto Ida, chiedendo a Francesco di ballare insieme, probabilmente anche lei dispiaciuta. È evidente che il cavaliere stia provando dei forti sentimenti nei confronti di Sabrina, che a detta del pubblico sarebbe andata avanti con la conoscenza se lui non le avesse chiesto di uscire dal programma.

Inoltre, lei sapendo dei sentimenti di lui non avrebbe dovuto invitarlo sulla passerella durante la sua sfilata. Alla fine Sabrina ha lasciato lo studio, piangendo. Con galanteria, Francesco l’ha raggiunta e le ha dato un bacio sulla fronte.

La puntata è andata avanti con Tiziana e Angelo, tra i quali ci sono stati dei baci di recente. Lui, però, vorrebbe andare avanti con questa conoscenza piano piano. Lei è felice di questo perché vuol dire che sta rispettando i suoi tempi. Tina Cipollari crede che Tiziana non sia davvero attratta da Angelo.

Uomini e Donne: Brando sbotta con Beatriz, poi corre da Raffaella

Brando ha bacchettato Beatriz, in modo improvviso. Il tronista ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare e ha subito tuonato contro la corteggiatrice. Non si è capito nel dettaglio cosa ha scatenato la sua rabbia, ma Brando è apparso davvero deluso. Ha criticato l’atteggiamento di Beatriz, affermando che i prosciutti sugli occhi gli stanno cadendo.

La corteggiatrice ha risposto a tono con qualche sorrisetto, cosa che ha infastidito ulteriormente il tronista. Quest’ultimo l’ha accusata di essere presuntuosa, arrogante e un po’ anche “cattiva”. A un certo punto, De Filippi gli ha fatto sapere che Raffaella ha lasciato lo studio piangendo.

“Ma lei cosa aveva da piangere ora?”, ha chiesto Maria sia al tronista che alla redazione. Si è scoperto che Raffaella è scoppiata a piangere per via di alcune cose che lui le ha detto durante un ballo. Alla fine Brando ha deciso di raggiungerla. Le anticipazioni rivelano che il tronista ha rimandato la scelta, regalando un colpo di scena, probabilmente alle registrazioni di questa settimana.

Ida Platano ha cercato di fermare Mario, che ha lasciato il programma dopo il bacio di lei con Pierpaolo. La tronista, però, non è riuscita nell’intento, tanto che lui è andato via. Le anticipazioni delle registrazioni successive rivelano che Mario è tornato alla corte di Ida.

Intanto, Gianni Sperti ha preso le sue difese, quando Tina e Ida hanno fatto presente che la sua reazione è stata esagerata. “Io sono come lui, reagisco di pancia. A me sembra una reazione vera”, ha affermato l’opinionista, convinto che ora per qualsiasi passo Mario venga giudicato una persona non vera.