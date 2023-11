Uomini e Donne, Ida tronista: Alessandro al veleno. È “scioccato”

Come ha reagito Alessandro Vicinanza alla notizia che Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne? Tutto sembrava procedere per il meglio in questi mesi tra i due ex volti del Trono Over. Da qualche settimana, però, si vociferava che era avvenuta una rottura definitiva. Ed ecco che nel pomeriggio di ieri il programma di Maria De Filippi ha annunciato la presenza di Ida sul Trono, regalando un inaspettato colpaccio ai telespettatori più affezionati.

Il video di presentazione ha spiazzato proprio tutti, in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato una svolta del genere. Eppure l’ex dama che vive a Brescia ha appena iniziato il suo percorso da tronista. Le anticipazioni della registrazione avvenuta ieri, che andrà in onda nei prossimi giorni, svelano che Ida ha già conosciuto i suoi corteggiatori, ma che non ha rivelato granché sulla rottura con Alessandro. Questo perché l’ex cavaliere non era presente in studio per un confronto.

Intanto, però, la reazione di Vicinanza c’è stata. La notizia che annuncia Ida come nuova tronista di Uomini e Donne è arrivata, ovviamente, anche alle sue orecchie. Non solo oggi si è lasciato andare a una frecciata velenosa attraverso il suo profilo Instagram, ma nelle scorse ore è stata riportata sui social una nuova indiscrezione sulla sua presunta reazione.

Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione con cui le viene raccontato da una persona, che avrebbe parlato con Alessandro, che quest’ultimo sarebbe “amareggiato e scioccato”. Vicinanza avrebbe dichiarato che non era a conoscenza di questa svolta nella vita di Ida, ormai sua ex fidanzata. Al momento, però, l’ex cavaliere non se la sentirebbe proprio di parlare della questione, in quanto “veramente amareggiato”.

Dopo questa segnalazione, ecco che Alessandro rompe il silenzio. Non lo fa in modo esplicito, bensì preferisce condividere una Storia su Instagram in cui appare sorridente mentre canta il brano Bellissimissima di Alfa. In particolare, mentre canticchia in auto, Vicinanza sottolinea la frase “Pensi che ti abbia tradita” e ancora “Ai miei piacciono i tuoi”. Il tutto affiancato da un “sicuramente” e un’espressione ironica.

La frecciata velenosa di Alessandro nei confronti di Ida non finisce qui. Infatti, l’ex cavaliere conclude questo video con “Buongiorno belli miei”. I fan della Platano sanno bene che questa è la frase che viene sempre utilizzata da lei per salutarli. Dunque, sembra proprio che Vicinanza abbia utilizzato tale affermazione per confermare che questa è una sua reazione alla sua decisione di diventare tronista.

Non resta ora che attendere un eventuale confronto in studio tra Ida e Alessandro. Bisognerà capire se il programma darà spazio a un chiarimento tra i due ex, mentre la Platano affronta il suo percorso da tronista.