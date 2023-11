Uomini e Donne, Ida: corteggiatori in fuga, Roberta ‘depone le armi’

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne non è stato totalmente inaspettato, ma di sicuro in pochi si aspettavano che sarebbe diventata la nuova tronista. L’ex dama del Trono Over ha già iniziato il suo percorso, secondo le anticipazioni riportare da Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Nel corso della registrazione di oggi, che andrà in onda con le prossime puntate, Ida ha già avuto modo di conoscere i suoi corteggiatori.

Molti di loro, però, hanno preferito lasciare il programma, senza iniziare alcuna conoscenza. Va precisato che si è trattato di un appuntamento al buio, dove sia i tronisti che i corteggiatori non sanno chi si ritroveranno davanti. E molti dei ragazzi scesi in studio per iniziare un nuovo percorso hanno preferito andare via. “Diversi corteggiatori di Ida si sono eliminati”, si legge tra le anticipazioni.

Il motivo? Come lei stessa ha detto più volte e come dice nel suo video di presentazione, Ida è una mamma e questi corteggiatori pare non se la siano sentita di frequentare “una donna che ha già un figlio”. Non si può di certo dire che questi ragazzi non siano stati sinceri, in quanto avrebbero potuto fingere di volere una conoscenza con la Platano solo per stare di fronte alle telecamere.

Ora Ida dovrà concentrarsi sul suo percorso da tronista conoscendo i corteggiatori che sono rimasti alla sua corte. Un percorso inedito, in quanto nessun’altra ex dama è diventata tronista dopo un percorso vissuto nel parterre del Trono Over, per anni. Ciò che molti hanno fatto notare è che lì in quello studio è presente anche Marcello Messina, il quale ha avuto con lei una conoscenza, in passato.

Di sicuro Maria De Filippi e la redazione hanno dato un’opportunità inedita a Ida, che ha di recente detto addio ad Alessandro Vicinanza. L’ex dama ha raccontato solo che è stato lui a lasciarla. Oggi non era presente in studio Alessandro e quindi non c’è stato alcun confronto.

Ma quello di Ida non è l’unico ritorno che ha segnato questa registrazione. In studio è tornato Armando Incarnato, che ovviamente ha creato le prime tensioni.

Uomini e Donne, Ida Platano tronista: Roberta abbassa l’ascia di guerra

Le anticipazioni rivelano che Roberta Di Padua si è detta felice per il ritorno di Ida. Un bel cambio di rotta, visto che per anni il pubblico le ha viste sempre litigare. Un gesto che è piaciuto a Gianni Sperti, ma che pare non sia stato proprio apprezzato dalla Platano. Sembra che la nuova tronista abbia ammesso di riuscire ancora a dimenticare ciò che è accaduto tra loro in passato.

Gianni si è schierato dalla parte della Di Padua, condividendo il fatto che bisogna lasciarsi il passato alle spalle. Chissà, magari in questa edizione Ida e Roberta potranno riappacificarsi una volta per tutte, trovandosi in due posizioni differenti.