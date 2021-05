Uomini e Donne, Ida su Roberta: “Mi ha stupita”, su Riccardo e Armando…

Ida Platano ha fatto ritorno a Uomini e Donne e qui ha avuto qualche confronto con Riccardo Guarnieri, tornato in studio per raccontare come sta proseguendo la sua storia con Roberta Di Padua. In realtà, l’ex cavaliere di Taranto si è ritrovato a mettere la parola fine alla sua frequentazione con l’ex dama. Ida ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino. Ora ne parla attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La Platano ammette di essere serena e pronta a iniziare nuove conoscenze. Conferma che rivedere Riccardo le ha dato la certezza di aver chiuso realmente un capitolo della sua vita. Lei stessa, in studio, aveva fatto presente che non le aveva fatto nessun effetto ritrovarsi di fronte a lui.

Ribadisce di aver trovato alcune somiglianze nella discussione che hanno avuto il Guarnieri e Roberta con quello che ha vissuto in passato. Le è sembrato di tornare indietro nel tempo. Non vuole mettere a confronto le due storie, ma ha trovato molte similitudini. Ammette di essere rimasta stupita dal fatto che ha provato una sorta di empatia per Roberta: “È stato naturale da parte mia”. Si è trovata d’accordo con la Di Padua, sebbene tra loro non ci sia mai stata “troppa intesa”. A oggi augura a Riccardo di trovare la serenità e la felicità: “Nonostante tutto, gli voglio bene e penso che sarà sempre così”.

In questa intervista, Ida torna a parlare di Armando Incarnato, volto spesso criticato a Uomini e Donne. Le viene chiesto qual è secondo lei il motivo per cui tende a nascondere determinate cose. Questo se lo chiede anche lei, ma non ha una risposta. Per lei quello di Armando è un atteggiamento che non ha senso. A detta della Platano “prima o poi la verità viene sempre a galla”, pertanto è importante essere sinceri sin dall’inizio.

Ma secondo Ida, il cavaliere napoletano non è mai stato ancora davvero innamorato. Proprio per questo motivo, tenderebbe a viversi i rapporti con leggerezza. Nonostante ciò, ci tiene a precisare che Armando “è una brava persona”, che qualche volta “tende a perdersi”. A breve il pubblico di Canale 5 assisterà a un nuovo faccia a faccia tra Riccardo e Ida. Infatti, le anticipazioni svelano che il Guarnieri ha scatenato il panico in studio, facendo delle dichiarazioni inaspettate sia sulla Platano che su Roberta.

Pare che i presenti abbiano creduto alle parole di Riccardo, che sembra aver voluto smascherare la Di Padua. Dopo di che, ha raccontato anche un particolare episodio su Ida. Dunque, nelle prossime puntate non mancheranno di certo i colpi di scena! Nel frattempo, sempre attraverso le anticipazioni, si sa che la Platano ha appena avviato una nuova conoscenza nel programma.