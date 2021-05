Uomini e Donne: Gemma sconvolge, Ida va avanti, una dama in lacrime

Sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni segnalano importanti svolte per i protagonisti del Trono Over. Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, nel corso della registrazione di domenica 9 maggio, Gemma è apparsa disperata e ha ammesso di sentire qualcosa per Aldo, che va oltre una semplice amicizia. Il cavaliere ha comunque deciso di uscire con Isabella, la quale si è poi tirata indietro. Dopo ciò, Gemma e Aldo sono usciti insieme la sera e hanno seguito la puntata di Amici. La dama torinese, però, ha notato freddezza nel comportamento del cavaliere.

Alla fine, Aldo ha confessato di vedere Gemma solo come un’amica, lasciando tutti senza parole. Durante la registrazione di lunedì 10 maggio, invece, Maria De Filippi ha fatto sfilare le dame e la prima a partire è stata proprio Gemma. La sfilata Sogno di una notte di mezza estate ha visto la Galgani al centro della scena. Si è alzato un polverone, in quanto mentre ballava ha mostrato le sue coulotte rosa. La cosa è risultata molto divertente ed è stata proprio lei a vincere la sfilata. La dama di Torino si è poi seduta al centro dello studio di nuovo con Aldo, il quale ha deciso di chiudere la conoscenza.

Il 9 maggio, Elisabetta ha lasciato il numero a Marco. Dopo essersi sentiti al telefono, si sono anche visti. Lei ha ammesso di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Luca. Quest’ultimo si è poi avvicinato, nel corso della puntata, alla dama, che è scoppiata in lacrime. Due donne sono scese in studio per conoscere Luca, che ha deciso di non iniziare delle nuove conoscenze. Dopo essersi messa a piangere, Elisabetta è tornata in studio e la padrona di casa le ha chiesto cosa fosse accaduto. A questo punto, si è accesa una discussione, in quanto è uscito fuori che Luca l’ha chiamata nei giorni precedenti.

Gianni Sperti ha attaccato il cavaliere, ancora una volta. L’opinionista è convinto che l’uomo voglia illudere Elisabetta. Il giorno dopo, durante la registrazione del 10 maggio, si sono nuovamente seduti al centro dello studio. Qui Luca ha confermato di aver agito di pancia e ha ammesso di aver sbagliato, in quanto ha rischiato di illuderla. Non sono mancate le polemiche, anche in questo caso.

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Ida ha deciso di iniziare una nuova conoscenza con Gabriele. Hanno trascorso del tempo insieme ed entrambi hanno rivelato di essersi trovati molto bene. Lei l’ha anche invitato a prendere un caffè nella sua stanza d’albergo. Isabella è uscita con Maurizio. C’è feeling tra loro, ma ci sono anche delle situazioni che dovrebbero cercare di risolvere.

Sara, dopo la delusione avuta con Biagio, sta continuando la sua conoscenza con Mauro, il quale è apparso davvero interessato. Maria De Filippi ha ospitato, in video collegamento, Luca Zanforlin. Quest’ultimo ha presentato il suo nuovo libro.

Va segnalato che la registrazione del 9 maggio ha visto anche Riccardo Guarnieri al centro della scena. Il cavaliere pugliese ha creato il panico in studio!