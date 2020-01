Uomini e Donne, Ida e Riccardo oggi: Capodanno d’amore e intimità ritrovata

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, come sta la coppia dopo Uomini e Donne

Quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono andati via da Uomini e Donne in tanti hanno espresso dubbi sulla possibilità che la storia continuasse davvero fuori, visto che i due al Trono Over non sono stati esattamente un fulgido esempio di stabilità. Ricordiamo che lei era insicura che lui avrebbe mantenuto le sue promesse – come quella di sposarla – e che lui ha sempre lamentato problemi di comunicazione e comprensione da parte sua, e noi, che li abbiamo seguiti in questi anni, non siamo mai riusciti a capire perché certe discussioni si protraessero così tanto nel tempo. Sorge dunque spontanea una domanda: come hanno festeggiato il Capodanno Ida e Riccardo?

Uomini e Donne, Ida e Riccardo festeggiano insieme il Capodanno

La risposta viene direttamente da Instagram che ci mostra con chiarezza che i due, dopo il regalo fatto da lui a lei nelle strade di un centro commerciale, sono innamorati più che mai. Fuochi d’artificio, cenone e tanto tanto amore: è questo che si vede nei filmati pubblicati da Ida e Riccardo sul social network di Mark Zuckerberg, ed è questo che conferma quanto tutti speravamo, cioè che la storia d’amore va a gonfie vele e che quello che è nato a Uomini e Donne, o meglio rinato, non è solo un fuoco di paglia.

UeD, intimità ritrovata tra Ida e Riccardo

Effettivamente Ida e Riccardo sembrano essere in sintonia come i primi giorni, e di questo non possiamo che essere felici perché il ritorno di fiamma stava per allontanarli per sempre. Ricordiamo ad esempio che lei lamentava anche problemi nell’intimità mentre l’ultima storia, che li vede entrambi stare insieme, lei a letto lui con un asciugamano soltanto, dimostra l’esatto contrario.

Riccardo e Ida finalmente felici dopo i tanti problemi e le innumerevoli insicurezze

Il problema che Ida aveva, e che la stessa Maria De Filippi ha cercato di far capire a Riccardo più volte, stava nella necessità di evitare di riporre la propria fiducia nella persona sbagliata avendo lei un figlio. Il sorriso della Platano è però quello di una donna felice assieme al suo grande amore, contentissimo anche lui; speriamo allora che non si tratti solo di sorrisi dovuti all’occasione dell’ultimo dell’anno ma che durino una vita intera. Tanti auguri!