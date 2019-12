Uomini e Donne, Ida e Riccardo: la storia procede bene. Arriva la conferma

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: la storia d’amore procede a gonfie vele, la conferma della Platano

La storia d’amore tra Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne procede a gonfie vele. La coppia, grande protagonista del Trono Over, sembra aver ritrovato la serenità che ormai da tempo aveva perso. Tante sono le difficoltà che insieme hanno dovuto affrontare e, pur di non perderla, il Guarnieri ha scelto di fare pubblicamente un grande passo. Inizialmente l’abbiamo visto confessare i suoi sentimenti attraverso una lettera e qualche tempo dopo si è lasciato andare a una vera propria dichiarazione d’amore con la proposta di matrimonio. Ida non ha risposto come in molti avrebbero sperato, ma ha comunque deciso di costruire insieme a Riccardo le basi per arrivare a diventare marito e moglie. Ma come sta procedendo tra loro dopo ciò? Ebbene a rivelarlo è la stessa Platano, attraverso un post su Instagram che la ritrae in compagnia del Guarnieri. Una foto, quella da lei condivisa oggi, che li ritrae felici e innamorati.

“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere”, scrive oggi Ida sul suo Instagram. La Platano condivide così con il suo pubblico la felicità di aver ritrovato la serenità insieme a Riccardo. Ieri, in realtà, c’era già stata una conferma. Nel corso della registrazione della nuova puntata del Trono Over, la coppia non era presente. Attraverso le Storie di Instagram della Platano abbiamo scoperto che Riccardo si trovava da lei a Brescia. Ma oggi Ida vuole far sapere al pubblico che sta procedendo tutto nel migliore dei modi.

Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne: ora i fan attendono il matrimonio

Una bellissima notizia quella che Ida dà oggi ai suoi fan, che da sempre la sostengono e la supportano. In particolare, a essere felici sono coloro che hanno sempre tifato per la sua storia d’amore con Riccardo. Solo la scorsa settimana, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, la Platano anticipava ai fan come sarà il suo abito da sposa qualora dovesse convolare a nozze con il Guarnieri. Dunque, ora non ci resta che attendere un annuncio ufficiale sul matrimonio di questa coppia del Trono Over, che sogna anche un figlio.