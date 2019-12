Trono Over Ida, le nozze con Riccardo: la dama svela come sarà l’abito

Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri matrimonio: ecco come sarà l’abito da sposa

Ida e Riccardo, grandi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, stanno cercando di creare le basi giuste per diventare marito e moglie. La coppia, che ha fatto sognare il pubblico di Canale 5, ha intenzione di convolare a nozze ormai da tempo e ora che è arrivata finalmente la proposta ufficiale non possono non iniziare a immaginare il tutto. In particolare, Ida Platano svela in una intervista su Uomini e Donne Magazine cos’è accaduto quando ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Riccardo Guarnieri in studio. La dama è convinta che chi la conosce davvero aveva già percepito, dalla sua primissima reazione, che non avrebbe mai potuto lasciarlo andare. Ha avuto un tentennamento in questa situazione ed è certo che chiunque l’avrebbe avuto. Nonostante i numerosi problemi di coppia che ancora stanno affrontando, Ida ha scelto poi di provarci. Il sentimento che provano l’una per l’altra è davvero forte e, proprio per tale motivo, entrambi sono pronti a iniziare una nuova fase della loro vita, insieme.

Riccardo, nel corso di questa intervista, si dice nuovamente certo del fatto che Ida sia la donna della sua vita. Ma com’è nata l’idea della proposta di matrimonio? Il Guarnieri spiega che sentiva il bisogno di dimostrarle i suoi sentimenti con un gesto forte. “So l’amore che provo per lei, so quello che voglio e so che voglio lei”, ribadisce il cavaliere. La decisione di sposare Ida è arrivata con tanta consapevolezza e non ha mai pensato di aver fatto un gesto “esagerato o eccessivo”. Sicuramente questa proposta ha fatto sì che tornasse il sereno tra loro. Non c’è ancora una data, ma Ida immagina già come sarà quel giorno. “In bianco mi sono già sposata, forse cambio colore stavolta. Sicuramente non sarò una sposa classica”, la Platano dà questa importante anticipazione ai fan sul suo abito da sposa!

Ida e Riccardo Trono Over, il matrimonio: la Platano vuole al suo fianco Gemma

Ida non sarà una sposa classica, come lei stessa dichiara. Il suo abito non sarà bianco, ma potrebbe infatti scegliere un altro colore. C’è un’altra decisione, di cui già aveva parlato la Platano, che riguarda la sua testimone di nozze. Se sposerà Riccardo, al suo fianco ci sarà proprio Gemma Galgani, colei che ha vissuto questa loro storia d’amore standole vicino e supportandola, nel bene e nel male.