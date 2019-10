Trono Over, Ida: le belle parole su Armando, matrimonio e su Riccardo..

Trono Over, Ida Platano si svela: il rapporto con Armando Incarnato e la reazione di Riccardo Guarnieri

Ida Platano, protagonista del Trono Over, si svela in un’intervista sul settimanale Uomini e Donne Magazine. Da sempre in conflitto con Riccardo Guarnieri, con cui ha avviato una turbolenta storia d’amore qualche anno fa, è finalmente riuscita a uscire con un altro uomo. Stiamo parlando di Armando Incarnato, con cui si è anche scambiata un bacio. Tra tutti i cavalieri proprio lui è riuscito ad attirare l’attenzione. In particolare, a colpirla è stata un gesto del cavaliere. Incarnato era uscito dallo studio per consolarla, quando lei qualche settimana fa era fuggita in lacrime. Questo ha lasciato una bella impressione in Ida, tanto che dopo la puntata è stata proprio lei a scrivergli sui social. Ed ecco che da lì si sono scambiati il numero. La serata trascorsa con lui a Roma per la dama di Uomini e Donne è stata davvero inaspettata. Tra loro è successo tutto in modo abbastanza naturale, tanto che è scattato il bacio. Non era preparata, lo ammette, ed era quasi incredula di ciò che stava accadendo.

“Armando è stato molto presente e mi ha aiutata con le sue parole, giorno dopo giorno, a essere più spensierata. Mi ha colpita la capacità di mettermi a mio agio e lo sguardo particolare”, dichiara Ida su Armando. Da Riccardo si aspettava sicuramente una reazione forte, di fronte alla complicità che lei ha trovato con Incarnato. Non pensa che da parte del Guarnieri ci sia gelosia, ma è consapevole del fatto che ci sia rimasto male. “Ma è più una questione di possesso”, afferma Ida. Ad oggi, la Platano ammette di non poter essere, invece, gelosa di Armando, in quanto sono usciti insieme solo una volta. Molto probabilmente questa intervista è precedente alla puntata del Trono Over, in cui Riccardo fa una sorpresa alla dama. Infatti, sul settimanale Ida parla ancora di distanza con Riccardo.

Ida Platano del Trono Over, matrimonio e figli: “Non escludo né precludo nulla”

A detta di Ida, Riccardo avrebbe paura di prendersi le responsabilità di una normale vita di coppia. La dama è convinta che il Guarnieri stia bene così e che non sia disposto ad avere una vita familiare. Intanto, la dama non nega che un giorno potrebbe sposarsi e che sicuramente al suo fianco ci sarà la sua cara amica Gemma Galgani. “Sarebbe la prima persona che vorrei al mio fianco”, dichiara la Platano. E non solo, non si mette neanche dei paletti su un secondo figlio, qualora dovesse avviare una storia con la persona giusta.