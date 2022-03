Uomini e Donne, Ida e Riccardo: Ursula smonta la Platano, la scelta di lui

Ida Platano a Uomini e Donne non riesce a trovare l’amore. Attualmente sta conoscendo Alessandro Vicinanza, ma non tutto prosegue a gonfie vele. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, la dama siciliana ci tiene a chiarire cosa sta accadendo e torna a parlare di Riccardo Guarnieri. Non è l’unica a farlo, anche Ursula Bennardo dice la sua al riguardo e spiega il silenzio dell’ex cavaliere di Taranto. Innanzitutto, Ida confessa di non riuscire ancora a dare un nome a ciò che sente per Alessandro.

Sicuramente se dovesse innamorarsi di lui, i suoi timori starebbero a zero. Con il tempo e le conoscenze finite in modo burrascoso, la Platano si ritrova a ora a essere bloccata su determinate cose, proprio come qualcuno ha notato nelle scorse puntate. Non si è ancora lasciata andare a un’intimità con l’imprenditore salernitano perché è frenata dalla mancanza di fiducia. C’è chi è convinto che ancora Ida Platano sia innamorata di Riccardo Guarnieri e che non abbia mai messo davvero un punto alla loro storia.

“La storia con Riccardo è stata indimenticabile e non la scorderò mai, quindi quando ci ripenso rivivo le emozioni di allora. Ma si tratta pur sempre di una storia chiusa definitivamente”

Queste le parole della parrucchiera di Brescia, la quale ammette di provare ancora oggi “delle sensazioni e delle emozioni vissute in passato”, quando si parla di Riccardo a Uomini e Donne. Nonostante tutto, crede ed è conscia del fatto che lui non la pensi affatto. In vari momenti non può tornarle in mente ciò che hanno vissuto, tra progetti che avevano e momenti in cucina. Ricorda il Natale, quello trascorso insieme, per lei indimenticabile.

E per quanto riguarda Armando Incarnato, ribadisce che tra loro c’è un affetto legato all’amicizia. C’è chi, come Gianni Sperti, ha ipotizzato che tra loro potrebbe effettivamente esserci qualcosa che va oltre. Oggi Ida non sa se siano fatti l’una per l’altro. Può sicuramente confermare che c’è “tanta complicità e tanto feeling”. Armando riesce a leggerle dentro e per lui prova “un bene indefinibile”.

Ma i sentimenti nei suoi confronti sono privi di malizia. Pertanto, gli augura solo che possa trovare “non una donna, ma la donna migliore che ci possa essere per lui”. Ora a parlare di Ida e Riccardo ci pensa anche Ursula Bennardo. Si sa bene che lei e Sossio Aruta sono molto amici con il Guarnieri. L’ex dama, oggi madre di quattro figli, conferma che Riccardo è un amico.

Si sentono spesso e crede che con Ida si siano amati davvero. Non solo, pensa che “sia un vero peccato che non siano riusciti a capirsi”. Detto ciò, sembra lanciare una frecciata alla Platano, che è sempre stata compresa dalla maggior parte dei presenti in studio e inizialmente anche dal pubblico, che si è spesso scagliato contro Riccardo.

“Credo anche che in tv sia emerso il contrario di ciò che hanno vissuto: non c’è una vittima e un carnefice, ognuno dovrebbe mettere in discussione i propri limiti e i propri sbagli. Odio chi fa la vittima e addossa solo colpe agli altri…”

Non è di certo la prima volta che Ursula difende Riccardo. Oltre questo, la Bennardo ammette che in realtà l’ex cavaliere non parla tanto di Ida. “Credo che abbia deciso di farlo di proposito, per aiutarsi ad andare avanti”, spiega l’ex dama. Sarebbe questo, dunque, il motivo per cui ormai da mesi il Guarnieri resta nel silenzio più assoluto, anche se a volte viene nominato in studio.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, per ora niente matrimonio

Per il momento Ursula dice ‘no’ al matrimonio con Sossio: “Finché non mi sentirò pronta e sarò felice al solo pensiero, non mi sposerò”. Di questa sua decisione, l’Aruta “soffre molto”, ma lei non può mentire a se stessa. Non sa quando si sentirà pronta o se verrà sposarlo. Di certo “non basta una convivenza e un figlio in comune”.

Infatti, ci tiene a precisare che non è per sua figlia Bianca che sono tornati insieme dopo la crisi di settembre. Come già hanno rivelato in studio, tra loro le cose stanno migliorando. “Il matrimonio non ci sarà, è vero, almeno per il momento”, dunque i fan dovranno ancora attendere prima di assistere al matrimonio di Sossio e Ursula.