UeD, Sossio e Ursula tornano: “Lei irriconoscibile”, lui deriso sul lavoro

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano nello studio di Uomini e Donne, come ospiti. La coppia del Trono Over ha avuto il lieto fine che sognava e ha allargato la famiglia, accogliendo nel 2019 la figlia Bianca. Ora attendono solo di celebrare il tanto atteso matrimonio. Maria De Filippi oggi li accoglie con felicità, notando che dietro le quinte lui ha pianto, commuovendosi per il video che riprende i loro momenti più importanti. Sin da subito, la conduttrice nota inoltre che Ursula sta benissimo ed è in splendida forma.

Mentre dalla padrona di casa il commento sul suo aspetto fisico arriva in modo positivo, sul web il pubblico non le riserva parole carine. Ci sono, ovviamente, tantissimi fan che sono felicissimi di vedere Sossio e Ursula ancora insieme e innamorati. Ma c’è chi critica pesantemente la Bennardo, trovando che sia cambiata parecchio dalla sua partecipazione al programma. Già dopo la nascita di Bianca, l’ex dama del Trono Over era stata accusata di essere intervenuta sul viso con qualche ritocchino.

Lei stessa aveva smentito, ma oggi tali commenti si fanno ancora più forti. “Ma io non capisco perché ridursi così, Ursula è veramente una bella donna. Cambiare il viso così, rovina solamente”, “Mamma mia Ursula tutta rifatta”, “Ursula ha litigato con il chirurgo”, “La vedo diversa”, “Ursula è irriconoscibile”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che spuntano sui social mentre la Bennardo si trova al centro studio.

Ovviamente, questa è l’opinione dei telespettatori, non si sa se davvero ci sia dietro la mano del chirurgo. E sicuramente ognuno è liberissimo di ricorrere a tutti i ritocchini che vuole, questo non dovrebbe essere motivo di attacco. La stessa Ursula avrà modo di spiegare ai suoi fan come stanno davvero le cose, sempre se vorrà. Approfittando della loro presenza in studio, Sossio consola Biagio Di Maro, facendogli notare che lui veniva spesso attaccato da Gianni Sperti, anche in modo più pesante (aggiunge lo stesso opinionista).

La coppia ricorda poi il periodo vissuto a causa della crisi che aveva portato la Bennardo a cacciare dalla loro casa Aruta. Quest’ultimo parla, inoltre, del film che lo vede protagonista con Giorgio Manetti, Uno strano weekend al mare, uscito solo in due cinema di Italia. Lui interpreta un delinquente, mentre l’ex di Gemma Galgani è il suo boss. “No, non ci posso credere”, commenta divertito Gianni.

Insieme a Tina, Sperti ironizza sulla partecipazione di Sossio e Giorgio a questo film. “Immagino record di incassi. Ormai hai intrapreso la carriera cinematografica”, afferma con ironia la Cipollari. L’Aruta a UeD anticipa che ci sarà una seconda pellicola, che girerà a maggio. Ed ecco che l’ex cavaliere tanto discusso parla della sua vita lavorativa.

Che lavoro fa oggi Sossio? In passato, Ursula ha parlato di problemi economici in casa loro. Ora l’Aruta racconta che spera di tornare a lavorare in modo attivo, con una nuova avventura, nel suo mondo, ovvero quello del calcio. Sta attualmente giocando a livello amatoriale. Non solo, lavora in un distributore di benzina.

Purtroppo non ci sono solo persone che lo riconoscono e sono felici di vederlo, quando vanno a mettere benzina. Come lui stesso racconta, c’è chi prende la palla al balzo per deriderlo.

“Lavoro in un distributore di benzina, non ci credevano che io stavo là. Qualcun’altro in modo poco educato mi ha preso in giro. Dicono: ‘uno che è stato a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip sta a fare il benzinaio?’ E qual è il problema? Si pensano che andando in tv si diventa ricchi”

Questo il racconto di Sossio, che con umiltà non si fa problemi a svelare questi dettagli. Ora che la mascherina all’aperto non è più obbligatoria, molti altri lo riconosceranno sul posto di lavoro.

Sebbene ci sia qualcuno poco umile che non perde tempo a cercare di umiliare altre persone, molti altri gli chiedono una foto non appena si accorgono della sua presenza. Intanto, Sossio spera di tornare presto a lavorare attivamente nel mondo del calcio.