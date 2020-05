Uomini e Donne, Ursula Bennardo rifatta? La verità su labbra e zigomi

Ursula Bennardo di Uomini e Donne è rifatta? Il gossip sulla Dama e futura moglie di Sossio Aruta

Da qualche mese circola insistente il gossip che vorrebbe Ursula Bennardo rifatta. L’ex Dama di Uomini e Donne è passata ai raggi X dei più pettegoli e maliziosi e molti hanno pensato che avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma sarà davvero così? Una prima smentita è arrivata già qualche mese fa, quando dopo la nascita di Bianca avevano iniziato a scrivere e dire che Ursula fosse così diversa da poter essere solo passata sotto le mani di un chirurgo plastico. La futura moglie di Sossio Aruta aveva fatto sapere, invece, di aver preso solo qualche chilo per la gravidanza e che le rotondità erano dovute a quello. Ma anche oggi che Ursula è tornata in splendida forma, questo gossip non si placa.

Uomini e Donne, Ursula rifatta? Dalla nascita di Bianca ai dubbi su labbra e zigomi

Dalle rotondità sono passati a parlare del viso di Ursula: ha rifatto le labbra e gli zigomi? Qualcuno lo ha pensato anche perché la mamma della piccola Bianca sia su Instagram sia in televisione al Gf Vip ha parlato in modo diverso dal solito. Sembrava facesse un po’ di difficoltà, o comunque che qualcosa al suo viso fosse successa. C’è stato chi ha subito sentenziato “Ursula Bennardo è rifatta” e chi, invece, ha capito il reale problema. E solo chi ha portato l’apparecchio per i denti ha potuto riconoscere le difficoltà mostrate dall’ex Dama. E in queste ore è arrivata la conferma proprio da parte di Ursula: non è rifatta, ha solo messo l’apparecchio per i denti.

Ursula Bennardo non è rifatta, la spiegazione su Instagram

Su Instagram le hanno detto di aver notato una differenza in positivo nei suoi denti. E Ursula ne ha approfittato per smentire di essere rifatta: “Ho purtroppo ancora degli apparecchi da togliere. Dalla gravidanza di Bianca scrivono che mi sono rifatta labbra zigomi faccia e di tutto e di più, perché parlo in modo strano. Mai nessun genio ha pensato agli apparecchi. E io rido rido rido”.