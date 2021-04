Sossio e Ursula senza lavoro dopo il Covid: “Ecco come restiamo a galla”

L’emergenza Coronavirus ha intaccato le vite professionali di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’ex Cavaliere e l’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne sono tornati a parlare dell’argomento sul settimanale Mio. La situazione non è facile ma Sossio e Ursula sono positivi e credono in un futuro migliore. Aruta ci ha tenuto poi a spiegare come riesce a mantenersi nonostante questi mesi assai complicati.

Prima della pandemia Sossio Aruta giocava giocava a calcio, in Promozione, nel Casalnuovo. Il 50enne voleva finire in bellezza la sua carriera calcistica ma il Covid ha stravolto tutti i piani. Sossio ha poi trovato lavoro in un supermercato ma ora è in cassa integrazione. Per il futuro Aruta spera in una carriera da allenatore: appena si tornerà alla normalità si darà da fare per intraprendere questo percorso.

Al settimanale Mio Sossio Aruta ha dichiarato:

“È successo a me quello che è successo a tantissimi italiani. Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”

Ursula Bennardo ha invece aggiunto:

“Non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull’azienda di famiglia, inoltre ho in mano un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque. Ma con il Covid l’affluenza è diminuita quindi serve meno personale. Mi preoccupa la situazione generale perché purtroppo molti imprenditori sono costretti a indebitarsi. Oggi lavoro come influencer e riesco a rientrare nelle mie esigenze di guadagno”

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha smesso di lavorare nel negozio di parrucchieri di famiglia per maternità, poi è arrivato il Coronavirus e non ha più ripreso. Dunque al momento la compagna di Sossio Aruta si dà da fare sui social network, dove è molto seguita dopo la sua esperienza alla corte di Maria De Filippi. Ursula Bennardo può contare su Instagram su oltre 400 mila follower.

Quando si sposano Sossio e Ursula di Uomini e Donne

Il Coronavirus ha stravolto la vita privata di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Non solo i progetti lavorativi ma anche quelli privati. Dopo la nascita di Bianca la coppia aveva fissato al prossimo 23 giugno il matrimonio. Tre giorni di festa con invitati campani e pugliesi che purtroppo non è realizzabile ai tempi del maledetto virus.

La coppia ha deciso di disdire il grande evento in attesa di tempi migliori. Intanto Ursula e Sossio si godono la piccola Bianca, che è una bambina giocherellona, socievole e molto simpatica. Bianca ha unito ancora di più la coppia, tra le più solide nate nel fortunato programma in onda tutti i giorni su Canale 5.