Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme, ma non tutti hanno creduto alla loro crisi. I dubbi delle scorse settimane si sono trasformati in vere e proprie accuse dopo che sono tornati effettivamente insieme. In un primo momento, infatti, c’è stato chi ha pensato che Sossio e Ursula avessero inscenato una crisi per tornare sulle copertine e sulle riviste. Vedendoli tornare insieme dopo poche settimane ha fatto sì che i dubbi si trasformassero appunto in accuse, ma Ursula si è difesa da questa situazione in cui si è trovata. Suo malgrado, va ricordato.

I due sono riapparsi insieme sui social nel giorno in cui la figlia Bianca ha spento due candeline. Al compleanno della bimba c’erano sia mamma sia papà, ma forse Sossio è tornato a casa qualche giorno prima. Erano giorni infatti che postava foto taggandosi a Taranto. Prima di annunciarlo sui social forse hanno aspettato un po’, così come Sossio avrebbe dovuto aspettare prima di annunciare la rottura. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha ammesso di aver commesso un passo falso e si è impegnato a recuperare la fiducia della compagna. Dal canto suo, Ursula si è detta spiazzata dal post comparso all’improvviso sul profilo di Sossio.

Insomma, avevano avuto un brutto scontro, ma non c’era bisogno di mettere in mezzo gli avvocati, come aveva fatto Aruta taggando il suo. Alla fine Ursula ha deciso di andare oltre, come ha fatto anche in passato tra Uomini e Donne e Temptation Island. Sono tornati insieme e la famiglia è di nuovo unita come prima. Una famiglia che Ursula è tornata a difendere con le unghie e con i denti oggi, tra le sue stories su Instagram, dove ha risposto alle malelingue sul suo rapporto con Sossio.

Ursula ha tenuto a mandare un messaggio alle persone che vivono di cattiveria e la vedono per questo negli altri: così ha esordito. Andando avanti nel messaggio, Ursula ha risposto a chi l’ha accusata di aver finto la crisi con Sossio: