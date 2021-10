UeD news, Sossio e Ursula il ritorno: il lieto fine arriva in un giorno speciale

By

La coppia nata nel programma di Maria De Filippi annuncia la notizia ai fan, in un giornata importante per la loro famiglia

Ritorno di fiamma per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia nata a Uomini e Donne, qualche settimana fa, ha affrontato la rottura. Un momento difficile ha portato i due ex partecipanti del Trono Over a separarsi. Ora tra loro sembra essere tornato finalmente il sereno tra l’ex cavaliere e l’ex dama, genitori della piccola Bianca. L’annuncio sul ritorno ufficiale arriva proprio oggi, che corrisponde al giorno del compleanno della figlia, la quale compie due anni. La festa della bambina sembra aver ormai riunito Sossio e Ursula.

A farlo sapere ci pensano appunto i due diretti interessati, che sui loro rispettivi account di Instagram condividono una foto che li ritrae uniti da un bacio. “Uniti, speriamo per sempre”, scrivono entrambi sul social, con un palloncino a forma di cuore che fa da cornice. Pare proprio che sia tornato ufficialmente il sereno tra Ursula e Sossio dopo questo periodo di forte crisi. Il tutto ha preso inizio con una fortissima lite, dopo della quale la Bennardo ha invitato l’ex cavaliere a lasciare la loro casa.

Impulsivamente, Sossio è andato via e ha condiviso sui social l’annuncio sulla rottura. Questo ha fatto molto male all’ex dama, che non aveva ancora parlato con gli amici e con i figli della loro lite. Ed ecco che così è avvenuta una drastica separazione, che ha portato entrambi a pensare di annullare l’organizzazione del loro matrimonio. L’Aruta ha, ovviamente, avvertito moltissimo la mancanza della figlia Bianca e con il passare del tempo anche quella di Ursula.

Pertanto, è tornato a casa, pronto a rimediare ai suoi errori e a riconquistare la Bennardo. Quest’ultima ha, intanto, rilasciato un’intervista su Uomini e Donne Magazine, dove ha parlato di quanto accaduto ed è apparsa abbastanza delusa. In questa occasione, la redazione della rivista ha scelto di intervenire per prendere le difese della coppia.

Infatti, nei giorni scorsi in molti hanno iniziato ad accusare e attaccare entrambi di essere alla ricerca di visibilità. Ora, dopo la recente intervista di Sossio, ecco che arriva il lieto fine. La coppia torna a sorridere dopo questo periodo così difficile e si spera che non debbano più arrivare al punto di separarsi!