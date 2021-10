Uomini e Donne, Sossio: “Ursula? C’è freddezza”, problemi con il lavoro

Cosa sta accadendo ora tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? La coppia nata a Uomini e Donne non sta di certo attraversando un periodo semplice, anzi. La situazione è diventata per loro ingestibile dopo una lite molto accesa. A seguito di questa discussione, l’ex cavaliere del Trono Over ha annunciato sui social la rottura, facendo arrabbiare non poco la compagna. Da questo momento tutto sembrava irrecuperabile, ma Sossio ha deciso di fare un passo indietro e di tornare a casa da Ursula e dalla loro bambina, Bianca.

Proprio per l’amore che provano per la figlia, stanno cercando di recuperare il rapporto. E dopo la passata intervista di Ursula, ecco che oggi a parlare ci pensa l’Aruta su Uomini e Donne Magazine. Conferma che adesso si trova a casa con la Bennardo, a Taranto. La coppia sta tentando di rimettere al proprio posto tutti i pezzi, piano piano.

“Lei ha ancora il freno a mano tirato ma stiamo facendo di tutto per ritrovare la passione e l’amore che ci legano. C’è freddezza, ma viviamo una vita quotidiana normale, come tutti”

Sossio oggi ci tiene a chiarire un particolare: non è stato un tradimento a causare la rottura. Tornando indietro, però, non condividerebbe sui social l’annuncio sulla fine della loro storia, in quanto Ursula è ancora “molto arrabbiata”. Non vuole ripetere gli stessi errori del passato e, dopo aver trascorso qualche giorno da solo, ha deciso di tornare dalla piccola Bianca.

Pensava davvero che la situazione non fosse recuperabile, quando ha condiviso il post sulla rottura su Instagram. I primi giorni, quando “la rabbia era ancora fresca”, non sentiva la mancanza di Ursula. Ha poi pensato al loro due e a tutto il percorso che hanno condiviso e così ha scelto di fare un passo indietro. “L’unico pilastro di tutta questa storia è l’amore”, dichiara Sossio.

A causare le liti di coppia sono anche problemi esterni che pesano, come il lavoro. L’Aruta ribadisce di essere ancora “in una fase di stallo” e questo non fa che renderlo “stressato, pensieroso”. Sta cercando in tutti i modi di trovare il suo posto nel mondo del calcio, come allenatore, e ce la sta mettendo tutta.

Ora è il momento per Sossio di riconquistare Ursula, tanto che le ha fatto delle promesse e spera che questi giorni rappresentino “l’inizio di un nuovo percorso”. Aver rivisto Bianca dopo tanti giorni l’ha fatto commuovere, sentiva davvero troppo la sua mancanza. “Non voglio che diventi una bimba di genitori separati, mai, assolutamente“, ammette l’Aruta.

Prima di tutto questo trambusto, Sossio e Ursula stavano organizzando nel dettaglio il matrimonio. Da parte sua c’è ancora l’intenzione di salire sull’altare, in quanto da parte sua non è cambiato nulla. “Abbiamo già la data… ma per ora non la sveliamo. E per me è e rimane quella”, rivela l’ex cavaliere del Trono Over.

Ed ecco che, proprio in queste ore, la Bennardo rompe nuovamente il silenzio sulla questione, attraverso le Stories di Instagram. L’ex dama, da ormai diversi giorni, non parla dell’argomento. Ammette che sta tentando “di rivalutare tante cose seriamente, però non pubblicamente”. Hanno il bisogno di avere questo tempo solo per loro.

C’è in ballo una famiglia e per lei non è semplice capire cosa è più giusto fare o parlare con altre persone. Solo per questo non ha più tenuto aggiornati i suoi fan sulla sua riconciliazione con l’Aruta. Ursula conferma che stanno cercando di rimettere le cose al proprio posto, sperando che questa sia “l’ultima volta”.