Uomini e Donne, Ida e Armando hanno mentito? Lui si contraddice, è caos

Qualcosa non quadra e al pubblico non passa nulla inosservato: Incarnato pare sbugiardare se stesso e la Platano

Armando Incarnato a Uomini e Donne finisce di per sbugiardarsi da solo? Questa è l’idea che si è fatto il pubblico di Canale 5, attraverso un’affermazione del cavaliere napoletano che riguarda Ida Platano. Va precisato che i due protagonisti del Trono Over potrebbero aver messo al corrente la redazione di tutto. Dunque, in questo caso, non ci sarebbe alcun inganno. Ma i telespettatori sono convinti del contrario. La scorsa settimana, parlando del suo rapporto con Ida, Armando aveva assicurato che non si sono mai sentiti per telefono durante i loro rispettivi percorsi nel programma di Maria De Filippi.

I telespettatori non hanno, assolutamente, dimenticato questa sua precisazione e oggi la riportano sui social. Ma perché? Armando Incarnato si trova al centro studio per confrontarsi con Aneta. Il discusso cavaliere annuncia di voler chiudere la loro conoscenza, a causa di varie incomprensioni. A detta sua, la dama non gli avrebbe dimostrato il suo interesse, almeno non abbastanza. Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono subito lanciati in difesa di Aneta, accusando Armando di usare sempre la solita strategia: trovare dei difetti per poi avere una scusa per chiudere le frequentazioni.

Infatti, i due opinionisti sono da sempre convinti che Incarnato non stia a Uomini e Donne per cercare l’amore. Aneta appare davvero amareggiata per quanto accaduto, facendo notare che da parte sua invece l’interesse c’era eccome. In un momento in cui è stato raggiunto dalla dama, Armando si trovava al telefono a parlare con qualcuno, ovvero con Ida Platano! È lui stesso a far presente questo dettaglio.

Ma, a questo punto, le cose non tornano. Fino alla scorsa settimana, il cavaliere dichiarava a gran voce di non aver mai sentito in privato la parrucchiera di Brescia per evitare ogni tipo di fraintendimento con il programma di Maria. Ora, però, afferma che si trovava proprio al telefono con lei.

Pertanto, il pubblico non può chiedersi: qual è la verità? Oggi Ida non smentisce questa telefonata, dunque sembra effettivamente che i due si sentano lontano dalle luci dei riflettori, come amici. Ma perché allora la scorsa settimana dichiarava l’esatto contrario? Le cose non tornano, effettivamente, e c’è chi pensa che Armando oggi si sia lasciato sfuggire, per sbaglio, questo dettaglio.

A insospettire ancora di più il pubblico è la mancata reazione di Gianni Sperti. Solitamente, di fronte a questo genere di situazioni, l’opinionista vuole trovare la verità indagando a fondo. Invece, quando sente che Armando e Ida erano al telefono insieme, dopo aver dichiarato che fuori ciò non accade mai, resta in silenzio.

Il pubblico è sempre più sospettoso, anche perché ha dubbi sul rapporto fuori tra Armando e Ida. Il cavaliere napoletano ha spesso fatto intendere che riprenderebbe una frequentazione con la parrucchiera. Quest’ultima, però, ha ogni volta frenato le sue intenzioni, affermando di vederlo solo come un caro amico.

Nonostante ciò, Sperti si accanisce comunque contro Incarnato, accusandolo di essere una persona prepotente. “Ma sono tutte bugiarde? La verità solo armando la dice? Ma è possibile?”, queste le domande che a gran voce Gianni pone facendo notare che Armando tende sempre ad accusare le dame che si ritrova a conoscere, facendole passare per bugiarde.

“Tu hai sempre problemi con le donne. Perché tu non cerchi l’amore!”, sottolinea invece Tina. Già ieri la Cipollari aveva conquistato il pubblico con un’affermazione sulla famosa ‘combriccola’ che sarebbe capitanata proprio da Armando.

Armando:"ero al telefono con Ida quando sei arrivata tu.."

Ma lui non era quello che non aveva mai sentito Ida fuori dal programma perché non era corretto?!?!?!

MA LA FALSITÀ FINO A CHE PUNTO #UominieDonne pic.twitter.com/ifReQsytSa — Chiara???? (@CBascella) April 5, 2022

Qualche puntata fa Armando ha dichiarato/urlato che lui ed Ida non hanno contatti al di fuori del programma. Oggi dice che stava al telefono con Ida mentre aspettava Aneta. Che bugiardo!!

Pensare che c'è gente che gli crede pure. #uominiedonne — BrucePappalardo (@zorroc82) April 5, 2022

Quindi a nessuno importa che Armando e Ida si parlavano al telefono? Ma io fino a che punto #uominiedonne — Alessia (@Alessia240504) April 5, 2022