Uomini e Donne: Alessandro smonta Pinuccia. Tina: l’attacco esalta il web

Ancora una volta, Tina Cipollari a Uomini e Donne regala uno dei suoi show. Oggi l’opinionista ha portato ‘Povero Gabbiano‘, che da mesi sta spopolando sui social network. Si tratta della frase ormai iconica “Povero gabbiano, hai perduto la compagna” del brano di Gianni Celeste usata sul web in chiave ironica. Tina ha deciso di dedicarla alla sua acerrima nemica Gemma Galgani. Ma non è la prima volta che accade che questa canzone risuona nello studio di Canale 5. La Cipollari aveva già portato ‘Povero Gabbiano’ diversi anni fa nel programma di Maria De Filippi.

Spunta, infatti, il video in cui Tina ballava con Giorgio Manetti sulle note di questo brano. L’opinionista ironizzava sulla fine della love story con Gemma dell’ex cavaliere. Poi va considerato che, ai tempi, Giorgio era anche riconosciuto come Il Gabbiano. Ora l’opinionista ha deciso di far sfilare la Galgani con questo brano, facendo felici tutti i telespettatori. Di certo, il brano scelto oggi ha creato un certo tipo di impatto, rispetto agli anni passati. La frase di Povero Gabbiano risuona nelle orecchie di tutti e Tina non poteva di certo non saperlo.

Così, ha messo in atto una mossa vincente per il pubblico di Canale 5. Prima di questo momento, Pinuccia ha rubato la scena a Gemma a Uomini e Donne, che ormai durante le puntate è sempre più nell’ombra. La puntata è iniziata con Tina che ha chiesto a Maria di poter far fare la passerella alla Galgani, sebbene fosse già seduta in studio. Ha affermato di avere intenzione di pagare un certo Lorenzo con i 20 euro che ha portato con sé nel reggiseno.

Li ha tirati fuori e ha anche proposto un’offerta maggiore per far mettere la canzone da lei scelta per Gemma. Quest’ultima si è, inizialmente, rifiutata di scendere dalle scale e Pinuccia ha deciso di prendere il suo posto. L’anziana dama di Vigevano si è recata dietro le quinte ed è poi rientrata, facendo questa sfilata. Dopo di che, si è accesa una discussione con Ida Platano.

Ad aprire il discorso è stata Maria De Filippi, la quale ha chiesto a Pinuccia che tipo di problemi ha con la parrucchiera di Brescia. Ebbene, la dama ha confessato di avercela con Ida per Alessandro Rausa. Si è ingelosita vedendoli ballare spesso insieme e farsi dei complimenti a vicenda. Più volte, l’anziano cavaliere ha mostrato la sua vicinanza alla Platano. Ma non ha accettato per nulla queste accuse di Pinuccia, preceduto da Ida.

“Tu sei gelosa da tempo, ma non ne vedo un motivo. È da molto prima dei fiori. Le prime volte ti dava fastidio, non potevo ballare. Che lo corteggio? Ma lo sai che mi può venire mio nonno? Potrei essere sua nipote”

Le sue parole non hanno soddisfatto Pinuccia, che è rimasta nella sua posizione, mettendo in mezzo anche Gemma. Alessandro del Trono Over si è infuriato di fronte alle parole della sua ex conoscenza.

“Non c’è bisogno di prendertela con Ida. Non è vero! È un’amicizia bella, hai sbagliato! Io non devo chiedere il permesso a nessuno. Non è possibile! Non si può parlare così, assolutamente!”

Tina Cipollari non si è risparmiata neanche questa volta, rivolgendo a Gemma e Ida parole per nulla carine: “Non devi temere queste due donne. Tu saresti il grande amore, loro due avventure”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari parla di ‘combriccola’ e il web la acclama

Oggi non ha conquistato solo per la sua ironia, ma anche per una parola che ha pronunciato in modo inaspettato. Al centro studio c’era Daniela e l’opinionista si è detta convinta del fatto che faccia parte di un gruppo all’interno del programma. Il pubblico ne è convinto: ci sarebbe una vera e propria combriccola, composta ad esempio da Armando Incarnato, Ida Platano e Gemma Galgani.

A detta dei telespettatori sarebbe il cavaliere napoletano a capitanarla. Secondo Tina, Daniela sarebbe entrata nella “combriccola” e il riferimento a questo gruppo di dame e cavalieri è diventato subito chiaro agli occhi dei telespettatori. Nelle settimane passate, la dama ha difeso Armando da forti accuse e questa per la Cipollari è stata una chiara conferma.

Il pubblico ha notato che chi fa parte di questo ‘gruppetto’ riceverebbe un certo sostegno durante discussioni e liti accese in particolare da Incarnato. In poche parole, si difenderebbero a vicenda.

#uominiedonne Tina che finalmente parla di COMBRICCOLA .. COSA CHE NOI DA SEMPRE QUI DICIAMO — Silvio (@SilvioG92) April 4, 2022

Anche per Tina esiste la combriccola #UominieDonne — Pao_la ???????????? (@PAOjonevaLA) April 4, 2022