Uomini e Donne, Tina sgama Pinuccia: anche De Filippi lascia lo studio

Sulla nuova registrazione di Uomini e Donne escono fuori nuovi dettagli. Le anticipazioni segnalano un momento di forte tensione all’interno dello studio di Canale 5, con Maria De Filippi che si è recata dietro le quinte, lasciando lo studio. Cos’è successo nel dettaglio? Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, durante la registrazione di ieri Tina Cipollari pare abbia tentato di sbugiardare Pinuccia. Non è la prima volta che l’opinionista si lascia andare con duri attacchi contro l’anziana dama, che in effetti non ha convinto più neanche il pubblico.

Nei giorni scorsi, Pinuccia non aveva trattenuto il pianto e la conduttrice ha pensato bene di consolarla. Ma ieri è ricaduta di nuovo nella bufera. Chi ha assistito alla registrazione riporta che “si ha la sensazione di una sua supponenza e pretesa che tutto le sia dovuto perché è una persona di una certa età”. Dunque, c’è chi la pensa esattamente come Tina. Il tutto ha preso inizio quando Maria ha chiesto a Pinuccia e Alessandro di parlare del loro rapporto. In questa circostanza, la dama ha ammesso di essere rimasta molto male per i commenti scritti dal pubblico sul web.

Sua figlia le ha letto molti commenti negativi ed è sembrato in studio che Pinuccia si fosse un po’ calmata. Ma è arrivato poi il momento di far scendere una nuova dama per Alessandro, il quale ha accettato la nuova conoscenza. A questo punto, Pinuccia avrebbe mostrato tutto il suo fastidio, tanto che è apparso che volesse addirittura “manipolare” il cavaliere.

Tina Cipollari non ha nascosto il suo pensiero e ha attaccato la dama, accusandola di essere egoista. “Volano scintille”, si legge nelle anticipazioni di UeD. Esausta per la situazione, Pinuccia ha lasciato così lo studio. A seguirla non ci ha pensato solo Alessandro, ma anche Maria De Filippi! Sembra che la conduttrice sia uscita insieme a loro per tentare di risolvere la situazione.

Ovviamente, per capire bene cos’è accaduto nel dettaglio, bisogna attendere la messa in onda. Dopo un po’ di tempo, tutti e tre sono rientrati in studio. Ma le tensioni non si sono placate, perché Tina e Pinuccia si sono scontrate anche a fine registrazione.

È arrivata un’altra anticipazione interessante di questa registrazione, su Nadia e Massimiliano. Quest’ultimo le ha proposto di lasciare insieme il programma. Lei ha accettato, ma sembra che fosse molto felice della cosa. Nonostante ciò, hanno dimostrato di essere “molto innamorati”.

Come già anticipato, Matteo Ranieri ha preso una decisione sul suo trono e Gemma Galgani ha sorpreso ancora tutti. Invece, Biagio Di Maro ha nuovamente attirato l’attenzione su di sé, raccontando un fatto abbastanza ambiguo.

Secondo il suo racconto, la dama Cristiana gli avrebbe fatto l’occhiolino durante la precedente registrazione e poi l’avrebbe salutato dal finestrino della sua auto. La donna ha smentito ogni cosa e tutti hanno pensato che fosse frutto della sua immaginazione.